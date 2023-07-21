下周美國議息臨近，港元各時期拆息近日升至5厘附近水平，金管局總裁余偉文表示，美國加息初期港元銀行體系總結餘較多，需要港匯跌至7.85後再漸漸追上美息，不過現時總結餘跌至400餘億元，達至較均衡狀態，因此利率會較過往更快貼近美息，港息近日輕微上調，是反映下周美國再度加息的預期，一旦美國再加息，港息自然會跟上。
本月銀行使用貼現窗增加，余偉文強調貼現窗是結算安排恒常措施，目前總結餘足夠銀行資金應用和流動性管理，只是若一時有銀行未必足夠應付客戶要求，銀行便可利用安排。他認為銀行動用貼現窗補足流動性管理，屬於正常並不需要擔心。
恒大近日公布其負債達2.4萬億人民幣，引起市場加緊關注內房債務問題。對於內房債務在本港銀行的信貸風險，銀行公會主席孫煜指本港銀行一直以審慎原則進行風險管理，並一直留意事態發展，認為未來內房相關風險仍然可控。他又指，全球經濟受壓對部分客戶經營財務帶來挑戰，利率趨升也不利企業償付能力，香港銀行業風險管理面臨一定挑戰，需要對資產質量變化保持警惕，不過本港銀行的整體風險可控。
近日有傳媒報道，港人在內地銀行提取存款需時數個小時，孫煜表示相信內地銀行有相應措施改善業務流程，處理港人賬戶事宜，情况會陸續改善。
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