數據顯示，上半年獨角獸公司增速比去年下半年大幅下滑，但中國是上半年全球獨角獸數量增速跌幅最少，期間增加24家獨角獸，而美國獨角獸總量增速比去年下半年下跌約60%，從57家跌至22家，歐洲下跌40%，印度獨角獸新增數量更歸零。至於按行業分類，除人工智能續增長外，上半年美國新能源、企業服務、醫藥健康和加密領域的獨角獸數量的增長都錄不同程度的下降。

福布斯中國指，截至6月底，全球獨角獸總量續增長，達到1637家，當中美國仍是目前獨角獸最多的經濟體，擁有768家，其次是中國、歐洲和印度，分別為394家、269家和87家。至於上半年中美兩國新增獨角獸數量更再佔全球新增總數的90%。

此外，報告統計去年中國新生獨角獸最近一輪融資信息披露，發現以人民幣計價的融資金額接近70%，按年提高15%以上，而去年由產業資本孵化的創業公司中有17家成為獨角獸，佔全年獨角獸增量的近25%，比2021年增加3倍。一般情況下，中國初創公司成長為獨角獸需時5至6年，但產業資本孵化的獨角獸公司平均年齡不到4年。

報告認為中國獨角獸公司增長具有某種韌性。從最近兩年按行業劃分的獨角獸變化情況看，去年全球主要創新領域中只有新能源、清潔技術相關公司維持獨角獸數量的增長，中國公司的佔比超過全球相關公司增量總和的一半，中國成為去年下半年維持全球超級獨角獸數量增長的重要引擎。

其他報道

恒指收市升147點 成交縮至766億逾兩周低 盈富成交縮67% 南水流入增15倍

投資推廣署伙FintechHK今年10月辦金融科技周 逾700家參展商參與

據報日央行認為無需就孳息曲線控制政策採取行動 日圓急貶值 兌港元見1個月最弱

中建富通3000萬元售協興隆母公司71% 關注舞台安全

中證監徵求意見 完善大股東及高管短線交易監管

寧德時代與中國商飛等合資成立航空公司

英國消費者信心六個月來首次下降

TikTok Shop拓大馬電子商務 提供先購後付

滬深三大指數全周累跌逾2%

金管局：港元拆息加快追上美息 銀行體系總結餘足夠資金應用

Swift：安全性及透明度對小額跨境支付最為重要

螞蟻集團：外國人在中國可用支付寶支付 全國可刷

盒馬召開首屆盒馬村大會 盼十年內建1000個盒馬村

金管局：與內地就跨境理財通優化項目大致達成共識

多隻境內債大跌至停牌 碧桂園：首要任務保交樓 今年將交付70萬伙

【有片：埋身擊】上證指新加坡A50指有強大支持 難向下突破

碧桂園境內債狂瀉 觸發臨時停牌潮

商湯：淘寶己悉數減持公司股份 月初仍持8億股

半日沽空金額69億 盈富沽空增5% 比率34.7%

恒指半日升136點 北水轉流入 盈富成交續榜首 商湯第二多