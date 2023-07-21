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事隔3年 中國新增獨角獸數量再超越美國

福布斯中國集團首席戰略官晏格文（Graham Earnshaw）公布「全球獨角獸趨勢報告」，報告指出，事隔3年後，中國獨角獸公司數量增長速量在今年上半年再次超越美國市場，其中產業資本是孵化獨角獸的主要推手。市場形容估值超過10億美元的創業公司為「獨角獸」。

數據顯示，上半年獨角獸公司增速比去年下半年大幅下滑，但中國是上半年全球獨角獸數量增速跌幅最少，期間增加24家獨角獸，而美國獨角獸總量增速比去年下半年下跌約60%，從57家跌至22家，歐洲下跌40%，印度獨角獸新增數量更歸零。至於按行業分類，除人工智能續增長外，上半年美國新能源、企業服務、醫藥健康和加密領域的獨角獸數量的增長都錄不同程度的下降。

福布斯中國指，截至6月底，全球獨角獸總量續增長，達到1637家，當中美國仍是目前獨角獸最多的經濟體，擁有768家，其次是中國、歐洲和印度，分別為394家、269家和87家。至於上半年中美兩國新增獨角獸數量更再佔全球新增總數的90%。

此外，報告統計去年中國新生獨角獸最近一輪融資信息披露，發現以人民幣計價的融資金額接近70%，按年提高15%以上，而去年由產業資本孵化的創業公司中有17家成為獨角獸，佔全年獨角獸增量的近25%，比2021年增加3倍。一般情況下，中國初創公司成長為獨角獸需時5至6年，但產業資本孵化的獨角獸公司平均年齡不到4年。

報告認為中國獨角獸公司增長具有某種韌性。從最近兩年按行業劃分的獨角獸變化情況看，去年全球主要創新領域中只有新能源、清潔技術相關公司維持獨角獸數量的增長，中國公司的佔比超過全球相關公司增量總和的一半，中國成為去年下半年維持全球超級獨角獸數量增長的重要引擎。

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