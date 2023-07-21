三大指數今日均向上，其中科指創一周最幅，全周計則齊齊向下，其中科指跌幅見4周最大。

恒指今早低開9點，高位升241點，低位跌41點，高低波幅283點。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為30.34%，下跌為27.92%，無升跌為41.73%。

恒指收市升147點或0.78%，報19075點，大市成交金額766億元，較上日減少26.93%，是7月4日760.46億元成交後最少；國指升50點或0.8%，報6415點。恒生科技指數收報4104點，升1%。

藍籌股成交金額304.38億元，佔大市成交39.73%；科指成份股成交金額195.55億元，佔大市成交25.52%；國指成份股成交金額277.13億元，佔大市成交36.17%。

24隻雙櫃台股，總成交0.79億元人民幣，相當於約0.86億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.85%，至102.1億元，佔大市成交13.32%。牛熊證成交金額42.81億元，減少23.04%；窩輪成交金額59.28億元，減少3.64%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）貢獻恒指較多。創科實業（0669）、中海油（0883）、中芯國際（0981）拖累大市。

藍籌53隻升，23隻下跌，4隻無升跌。恒生（0011）升4.07%，收報115.1元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌5.48%，收報1.38元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，11隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報59.75元，升4.82%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報27.15元，跌1.99%。

恒指10天線(18910.19點)失而得，升穿20天線(18966.13點)，受制於50天線(19195.09點)。科指升穿10天線(4080.89點)。

北水南下合計淨流入5億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入58.25億元人民幣，較上日增加1580.37%，是7月13日後最多。南水連續第2日流入，累計流入61.72億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多1.28%，是7月20日後最大升幅，當日升幅為1.39%。高見19169.75點，是7月20日19215.74點後最高。收市報19075.26點，是7月14日後收市新高，當日報19413.78點。

科指曾升最多1.96%，是7月13日後最大升幅，當日升幅為3.88%。高見4143.41點，是7月20日4175.4點後最高。收市報4104.36點，是7月19日後收市新高，當日報4114.97點。

國指曾升最多1.43%，是7月20日後最大升幅，當日升幅為1.71%。高見6455.34點，是7月20日6491.17點後最高。收市報6415.02點，是7月14日後收市新高，當日報6558.88點。

一周表現

恒指本周累跌1.74%或338點，跌幅是7月07日後最大，當時收市跌幅為2.91%；本周表現最佳的是恒生（0011），累升3.79%，其次為東方海外（0316）及匯控（0005），分別升3.65%及2.39%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌13.72%，其次為碧桂園（2007）及中國人壽（2628），齊跌8%。

國指本周累跌2.19%或143點，跌幅是7月7日後最大，當時收市跌幅為3.52%；本周表現最佳的是小鵬（9868），累升3.27%，其次為比亞迪（1211）及聯想（0992），分別升1.68%及1.53%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌13.72%，其次為商湯（0020）及中國人壽（2628），分別跌10.42%及8%。

科指本周累跌2.94%或124點，跌幅是6月23日後最大，當時收市跌幅為8.37%；本周表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升7.1%，其次為小鵬（9868）及聯想（0992），分別升3.27%及1.53%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌13.72%，其次為商湯（0020）及華虹半導體（1347），分別跌10.42%及9.8%。

午後消息股表現

中建富通（0138）3000萬元售協興隆母公司71% 關注舞台安全。收報0.183元，跌11.59%。

阿里（9988）旗下螞蟻集團：外國人在中國可用支付寶支付 全國可刷。收報91.3元，升2.01%。

多隻境內債大跌至停牌 碧桂園（2007）：首要任務保交樓 今年將交付70萬伙。收報1.38元，跌5.48%。

商湯（0020）：淘寶己悉數減持公司股份 月初仍持8億股。收報1.72元，升1.78%。

今早及隔晚消息股表現

思摩爾（6969）控股股東2.7億股質押股份已解除。收報8.3元，升1.72%。

華富建業（0952）發盈喜，上半年扭虧轉賺逾億元。收報0.178元，無升跌。

中電信（0728）6月5G客淨增424萬。收報4.09元，升1.49%。

碧桂園（2007）獲36億港元及3.89億美元雙幣定期貸款融資。收報1.38元，跌5.48%。

百度創辦人李彥宏辭任攜程（9961）董事，即日生效。收報289.4元，升0.42%。

金沙（1928）推進倫敦人二期擬投10億美元，料今年佔投資5000萬美元。收報27.6元，跌0.18%。

世茂服務（0873）與第三方訂立車位銷售獨家代理，繳保證金涉11.65億元。收報1.47元，跌0.68%。

瑞安房地產（0272）：識別債券持有人身份屬常規投資者關係戰略。收報0.82元，升1.23%。

中移動（0941）上月淨增1484.8萬5G客戶，中聯通淨增281.9萬戶。收報64.95元，升1.01%。

香港科技探索 （1137）旗下HKTVmall推「全民直送英國爆買週」，買滿1200免首2公斤海外運費。收報4.55元，升0.66%。

去年涉美國行賄案，富力（2777）創辦人張力據報已回中國。收報1.1元，跌0.9%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見5.82元，收報5.78元，升4.52%；中慶股份（1855）創上市新高，見20.6元，收報20.5元，升5.67%；MBV INTL（1957）創上市新高，見1.09元，收報1.09元，升21.11%；正味集團（2147）創上市新高，見1.9元，收報1.88元，升7.43%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見6.9元，收報6.26元，跌3.4%；威誠國際控股（8107）創上市新高，見7.5元，收報7.28元，升1.11%；法拉帝（9638）創上市新高，見27.85元，收報26.7元，跌0.74%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1037.3元，收報1036.4元，跌0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1078.1元，收報1077.5元，升0%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見530.95元，收報530.95元，升0.03%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見15.7元，收報15.7元，升0.32%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.4元，收報109.4元，升0.05%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見75.5元，收報74.5元，升9.96%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見8.57元，收報7.1元，跌8.39%；新傳企劃（1284）創上市新高，見1.22元，收報1.08元，升0.93%；新東方（9901）創52周高，見37.8元，收報37.4元，升4.91%；伊泰（3948）創52周高，見17.48元，收報17.46元，無升跌；東亞銀行（0023）創52周高，見12.26元，收報12.04元，跌0.5%；通天酒業（0389）創52周高，見0.118元，收報0.116元，升2.65%；旭日企業（0393）創52周高，見0.8元，收報0.8元，無升跌；位元堂（0897）創52周高，見0.455元，收報0.445元，跌1.11%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；靄華押業信貸（1319）創52周高，見0.275元，收報0.275元，升3.77%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見64.4元，收報64.3元，升0.78%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.29元，收報1.33元，升0.76%；遠洋服務（6677）低見1.31元，收報1.33元，跌3.62%；景瑞（1862）低見0.044元，收報0.051元，升4.08%；澳洲成峰高教（1752）低見0.047元，收報0.06元，升25%；亞洲果業（0073）低見0.058元，收報0.06元，無升跌；永恒策略（0764）低見0.06元，收報0.061元，跌12.86%；中基長壽科學（0767）低見0.024元，收報0.027元，跌10%；亞洲資源（0899）低見0.091元，收報0.095元，跌2.06%；交運燃氣（1407）低見0.59元，收報0.6元，跌4.76%；基石控股（1592）低見0.037元，收報0.042元，升2.44%。

58隻股份創52周低，其中十隻包括，龍源電力（0916）低見7.59元，收報7.68元，跌0.39%；港通控股（0032）低見8.15元，收報8.15元，跌0.12%；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；天利控股集團（0117）低見0.36元，收報0.36元，跌5.26%；銀建國際（0171）低見0.236元，收報0.255元，無升跌；正商實業（0185）低見0.49元，收報0.53元，無升跌；華商國際海洋控股（0206）低見0.2元，收報0.209元，無升跌；NANYANG HOLD（0212）低見23.3元，收報23.6元，升0.43%；中國誠通發展集團（0217）低見0.09元，收報0.09元，跌10%；蒙古能源（0276）低見0.7元，收報0.75元，升1.35%。

異動股

上升異動股，包括，澳洲成峰高教（1752）創上市新低，見0.047元，收報0.06元，升25%；守益控股（2227）收報0.105元，升23.53%；先瑞達醫療－Ｂ（6669）收報14.08元，升23.08%；標準發展集團（1867）收報0.209元，升22.94%；智紡國際控股（8521）收報0.275元，升22.77%；毅德國際（1396）收報0.55元，升22.22%；MBV INTL（1957）創上市新高，見1.09元，收報1.09元，升21.11%；萬里印刷（8385）收報0.079元，升19.7%；創陞控股（2680）收報0.37元，升19.35%。

下跌異動股，包括，寶積資本（8168）收報0.195元，跌29.09%；瑞風新能源（0527）收報0.26元，跌27.78%；順龍控股（0361）收報0.05元，跌16.67%；興業新材料（8073）創上市新低，見0.13元，收報0.131元，跌16.03%；中薇金融（0245）收報0.028元，跌15.15%；環能國際（1102）收報0.068元，跌15%；易點雲（2416）創上市新低，見6.76元，收報6.84元，跌14.82%；長安仁恒（8139）收報1元，跌14.53%。

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