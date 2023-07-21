投資推廣署市場推廣及公共關係（金融科技）高級經理陳穎君表示，本年展覽不只集中於金融領域，亦加入科技元素。她認為AI等科技正癲覆全球工業，因此希望轉移焦點至科技，會有更多有關Metaverse及WEB3元素供參加者感受。陳提到，整個11月會有其他類同的活動。

參展商方面，WHub營運總監陳詠楠提到參展商方面，表示本年會由更多中小企及初步公司進行科技展示，展示不同國家或地區的金融科技發展狀況。

WHub創辦人及行政總裁Karena Belin補充，他們對「新定義」的目的是指我們可以看到傳統「玩家」在整體金融科技新時代重新定義自己，成為贊助商。大眾可以期待看到一些知名的贊助商，銀行及銀行家如何展示科技。

InvestHK金融科技主管梁瀚璟提到，在去年金融科技週政府官員公佈擁抱WEB3及虛擬資產後，即使開初大眾抱有質疑，但在南方東英（3068）推出比特幣ELF及政府推行綠色債券後，加上新加坡的「爆雷事件」，令市場信任香港有意推行金融科技並吸引各地人士進入本港市場。

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