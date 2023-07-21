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外管局：上調跨境融資宏觀審慎調節參數發揮穩定匯市預期作用

人民銀行昨日將跨境融資宏觀審慎調節參數，由1.25上調至1.5，外匯管理局副局長、新聞發言人王春英在外管局記者會回應表示，措施直接擴大企業從境外獲得融資空間，擴大資金流入，有助於增加境內流動性，特別是外幣的流動性，平衡外匯市場供求，發揮穩定外匯市場預期的作用。

對於近期人民幣匯率下跌，王春英指從跨境資金流動、結售匯數據還是國際收支平衡狀況，還是從外匯市場成熟度和內地政策，未來人民幣匯率有條件在合理均衡水平上保持基本穩定。過去當局應對多輪外部衝擊，積累了經驗，完善調控工具和措施，當局有基礎、有實力、有信心維護中國外匯市場的穩定運行，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

外管局同時公布銀行結售匯數據，今年6月，銀行結匯2003億美元，售匯1920億美元，順差83億美元，總結上半年，銀行累計結匯11325億美元，累計售匯11307億美元，順差18億美元。以人民幣計算，6月銀行結匯14316億元，售匯13727億元，順差589億美元，上半年累計銀行結匯78482億元人民幣，售匯78338億元人民幣，順差143億元。

 

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