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統計處：16%受訪行業料第三季業務狀況較上季為佳

政府統計處發表第三季業務展望，所涵蓋行業的機構預期第三季業務狀況按季為佳的受訪者佔16%，較預期第二季業務狀況按季為佳的受訪者所錄25%比重低9個百分點。至於預期第三季業務狀況按季為差的佔比與第二季相同，為10%。

該統計調查搜集香港各行業中約560間大規模機構單位的高級管理人員對短期業務表現的意見，而在所有涵蓋行業中，受訪者總體預期第三季的業務/產出量按季上升或大致維持不變。尤其在住宿及膳食服務業中，有顯著較多的受訪者預期第三季業務量按季上升。此外，受訪者總體預期第三季貨品售價/服務收費按季上升或大致維持不變。尤其在運輸、倉庫及速遞服務業中，有顯著較多的受訪者預期第三季所提供服務的收費按季上升。

政府發言人表示，大型企業的營商氣氛較3個月前有所回軟，但普遍維持樂觀。大型企業的招聘意欲亦保持正面。展望未來，發言人指，金融狀況收緊和外圍環境疲弱將繼續影響營商氣氛，但本地經濟復蘇，加上政府推出的各項鞏固復蘇勢頭的措施應會提供支持。

統計調查的結果須小心闡釋。就展望統計調查而言，受訪者的意見會受進行訪問期間社會上各樣事件的影響，並且很難確定受訪者對將來的看法與基本趨勢的相符程度。該輪統計調查的訪問期由今年6月2日至7月6日。

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