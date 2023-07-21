聯交所將在《上市規則》中刪除反映《必備條款》規定的條文，包括： (i) 與中國發行人發行和回購股份有關的類別股東會議規定及其他相關規定；(ii) 牽涉H股股東的爭議須以仲裁方式解決的規定；及(iii) 要求中國發行人的公司章程須包含《必備條款》及其他附帶規定的規定。

聯交所同時修訂有關新上市申請提交文件的規定，以反映適用於內地公司境外上市的備案新規。有關修訂包括：容許中國發行人發行新股的一般性授權限額和股份計劃的授權限額；刪除中國發行人董事、高級管理人員和監事須向發行人及其股東承諾遵守《中國公司法》和公司章程的規定等。

香港交易所上市主管伍潔鏇表示，最新的《上市規則》修訂建基於我們2021年的《上市規則》改革，旨在優化及簡化海外發行人上市制度。

其他報道

勵晶太平洋發盈警 料中期錄最多1500萬美元虧損

三星高層透露正為蘋果開發20英寸的可折疊設備

全日沽空金額130億 比率升至16% 盈富沽空比率升至29%

事隔3年 中國新增獨角獸數量再超越美國

外管局：上調跨境融資宏觀審慎調節參數發揮穩定匯市預期作用

恒指收市升147點 成交縮至766億逾兩周低 盈富成交縮67% 南水流入增15倍

投資推廣署伙FintechHK今年10月辦金融科技周 逾700家參展商參與

據報日央行認為無需就孳息曲線控制政策採取行動 日圓急貶值 兌港元見1個月最弱

中建富通3000萬元售協興隆母公司71% 關注舞台安全

中證監徵求意見 完善大股東及高管短線交易監管

寧德時代與中國商飛等合資成立航空公司

英國消費者信心六個月來首次下降