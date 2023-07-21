美國檢察官指控曾是全球第二大虛擬貨幣交易平台FTX創辦人「薯條哥」 Sam Bankman-Fried干擾證人，並要求聯邦法官發布命令，禁止這位前億萬富翁和其他各方發表可能干擾公平審判的公開聲明。
路透社報道，檢察官周四寫信給美國地區法官劉易斯·卡普蘭（(Lewis Kaplan），引用《紐約時報》一篇題為「FTX 案明星證人卡羅琳·埃里森（Caroline Ellison）的私人著作內部」的文章。該文章摘錄在FTX倒閉前，埃里森在個人谷歌文件，其中她談到對工作「非常不滿和不知所措」，並因與Bankman-Fried分手而感到「受傷/被拒絕」。
埃里森領導「薯條哥」的Alameda研究對沖基金，並承認欺騙投資者的罪名，並同意與檢察官合作。去年12月，「薯條哥」表示和埃里森一直處於戀愛關係，但沒有透露更多細節。檢察官表示，「薯條哥」顯然與《紐約時報》分享文件，他的律師後來向政府證實，他親自會見該文章的一位作者，並分享「不屬於政府發現材料的一部分」文件。「薯條哥」的發言人和律師沒有立即置評。檢察官指，「薯條哥」試圖通過分享這些文件來誹謗埃里森的可信度，可能讓證人不敢作證，而被告試圖抹黑證人，給埃里森留下不好的印象。
「薯條哥」和其他前高管在周四被FTX Trading起訴，尋求追回據稱在FTX破產之前遭挪用的超過10億美元。
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