世茂集團（0813）因應尋求復牌聘用中匯安達，進行內部監控審閱，並公布審閱結果。當中除了發現集團並沒有設置風險登記冊，及旗下聯營和合營公司進行信託貸款安排，亦就2020年四筆總值82.5億元（人民幣）信託貸款安排作檢視，但是發現未有紀錄顯示信託貸款額回撥集團、亦沒有保存監控借款人貸款償還情況的書面紀錄。另該集團亦就一間全資附屬公司向其附屬公司提供免息股東貸款37.6億元，沒有訂明利率、還款方式及到期日。因此中匯安達建議整改。
該集團指，因應中匯安達的建議，會將詳細記錄在具體業務及項目的風險監控及評估報告上報董事會，並有專門跟進落實及減緩風險措施，優化風險評估的管理程序。
對於在審閱時，發現具抵押品的四項信託貸款安排，甚至有14間貿易及採購聯營公司及合營企業，以及13間開發聯營公司及合營企業進行其他信託貸款安排時，沒有向核數師提供增信安排的資料，該集團指，會按整改措施，融資及擔保相關資料會由融資部負責登記，融資入賬流程則由各公司的財務人員記錄。
於發佈業績前，總部的財務人員需審閱融資紀錄表與賬簿紀錄是否一致。對於刋發2021年度及2022年中期業績延遲方面，其預計會儘快披露，並料在今年7月底前刋發2022年度中期業績。
在審閱過程中，中匯安達發現，集團並無明確說明涉及向出資人提供其抵押或質押資產的標準審批流程及紀錄保存要求。集團因應建議進行整改，並由集團財務管理中心為融資事項制定相應審批流程，待SAP審批完成後，方可啟動加蓋印章流程。其亦確定，於2021年及2022年上半年，最大融資事項佔總資產的比例遠低於8%的披露要求。
對於前述股東貸款安排，被指沒有按照《資金調撥制度》的「內部資金成本計算管理辦法」規定，即使中匯安達建議整改措施，但是該集團回應指，有關貸款為免息貸款，就算設有「內部資金成本計算管理辦法」，僅用作集團內部公司間資金調撥後的內部核實，並不需實際付款。至於前述四筆信託貸款，該集團因應建議，進行SAP審批流程及註明流程，並且就拖欠還款情況，已與 相關信託公司協商延期。
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