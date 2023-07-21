該集團指，因應中匯安達的建議，會將詳細記錄在具體業務及項目的風險監控及評估報告上報董事會，並有專門跟進落實及減緩風險措施，優化風險評估的管理程序。

對於在審閱時，發現具抵押品的四項信託貸款安排，甚至有14間貿易及採購聯營公司及合營企業，以及13間開發聯營公司及合營企業進行其他信託貸款安排時，沒有向核數師提供增信安排的資料，該集團指，會按整改措施，融資及擔保相關資料會由融資部負責登記，融資入賬流程則由各公司的財務人員記錄。

於發佈業績前，總部的財務人員需審閱融資紀錄表與賬簿紀錄是否一致。對於刋發2021年度及2022年中期業績延遲方面，其預計會儘快披露，並料在今年7月底前刋發2022年度中期業績。

在審閱過程中，中匯安達發現，集團並無明確說明涉及向出資人提供其抵押或質押資產的標準審批流程及紀錄保存要求。集團因應建議進行整改，並由集團財務管理中心為融資事項制定相應審批流程，待SAP審批完成後，方可啟動加蓋印章流程。其亦確定，於2021年及2022年上半年，最大融資事項佔總資產的比例遠低於8%的披露要求。

對於前述股東貸款安排，被指沒有按照《資金調撥制度》的「內部資金成本計算管理辦法」規定，即使中匯安達建議整改措施，但是該集團回應指，有關貸款為免息貸款，就算設有「內部資金成本計算管理辦法」，僅用作集團內部公司間資金調撥後的內部核實，並不需實際付款。至於前述四筆信託貸款，該集團因應建議，進行SAP審批流程及註明流程，並且就拖欠還款情況，已與 相關信託公司協商延期。

該集團仍然繼續停牌，直至另行通知。

其他報道

沛嘉醫療料上半年收入最多增9成至2.3億元人幣

華富建業證券夥長橋科技建虛擬資產交易系統

FTX 創辦人「薯條哥」遭檢察官指控干擾證人

聯交所：就中國内地監管新規修訂《上市規則》刊發諮詢總結

勵晶太平洋發盈警 料中期錄最多1500萬美元虧損

三星高層透露正為蘋果開發20英寸的可折疊設備

全日沽空金額130億 比率升至16% 盈富沽空比率升至29%

事隔3年 中國新增獨角獸數量再超越美國

外管局：上調跨境融資宏觀審慎調節參數發揮穩定匯市預期作用

恒指收市升147點 成交縮至766億逾兩周低 盈富成交縮67% 南水流入增15倍

投資推廣署伙FintechHK今年10月辦金融科技周 逾700家參展商參與

據報日央行認為無需就孳息曲線控制政策採取行動 日圓急貶值 兌港元見1個月最弱

中建富通3000萬元售協興隆母公司71% 關注舞台安全

中證監徵求意見 完善大股東及高管短線交易監管

寧德時代與中國商飛等合資成立航空公司

英國消費者信心六個月來首次下降

TikTok Shop拓大馬電子商務 提供先購後付

滬深三大指數全周累跌逾2%

金管局：港元拆息加快追上美息 銀行體系總結餘足夠資金應用

Swift：安全性及透明度對小額跨境支付最為重要

螞蟻集團：外國人在中國可用支付寶支付 全國可刷