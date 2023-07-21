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白宮稱與7家領先AI公司會晤 同意在AI技術設更多防護措施

美國白宮公告稱，美國總統拜登7月21日在白宮召集7家領先的人工智能公司，包括亞馬遜、Anthropic、Google、Inflection、Meta、微軟和OpenAI，並宣布上述公司自願承諾幫助實現人工智能技術安全、可靠和透明的發展。該公告亦表示，政府目前正製定一項有關創新方面負責住發展的行政命令。

是次共同承諾內容，包括公司向公眾介紹產品前要確保產品安全，對其測試內部和外部安全測試；投資網絡安全和內部威脅防護措施，以保護專有和未發布的模型；以及公開報告公司人工智能系統的功能、局限性﹑適當使用的領域，以取得公眾信任。

同時，美國政府表示，正與盟友和合作夥伴合作，建立國際框架來管理人工智能的開發和使用，包括日本﹑新加坡﹑德國﹑印度等國家就自願承諾磋商。

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