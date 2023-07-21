中國證監會債券部有關負責人指出，民營經濟是推動經濟社會發展不可或缺的力量，支持民企債券融資，引導在創新發展中用科技創新公司債券、綠色公司債券和REITs等多種特色品種，且深化民企債券融資增信支持機制，做好民企債券「央地合作增信」常態化，提升民營經濟、中小企業發行債券融資便利性。
上海證券交易所近日組織召開支持民營企業債券融資座談會，有關負責人指出，要加強投資者培育和市場組織建設，維護良好民企市場生態，形成民營企業融資的正向循環。該座談會聽取民企對於進一步優化債券融資支持機制、引導金融資源支持民企發展的意見和建議。9家民企代表參與座談並提出意見。中國證監會公司債券監管部、上海證券交易所、深圳證券交易所及中國證券金融股份有關負責人與會。
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