moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中證監提出支持民企債券融資 深化增信支持機制

中國證監會債券部有關負責人指出，民營經濟是推動經濟社會發展不可或缺的力量，支持民企債券融資，引導在創新發展中用科技創新公司債券、綠色公司債券和REITs等多種特色品種，且深化民企債券融資增信支持機制，做好民企債券「央地合作增信」常態化，提升民營經濟、中小企業發行債券融資便利性。

上海證券交易所近日組織召開支持民營企業債券融資座談會，有關負責人指出，要加強投資者培育和市場組織建設，維護良好民企市場生態，形成民營企業融資的正向循環。該座談會聽取民企對於進一步優化債券融資支持機制、引導金融資源支持民企發展的意見和建議。9家民企代表參與座談並提出意見。中國證監會公司債券監管部、上海證券交易所、深圳證券交易所及中國證券金融股份有關負責人與會。

其他報道

黑石：資產值達到1萬億美元

越秀地產借入 7億元定期貸款

赤子城科技社交業務半年收入料跌最多2.8%

白宮稱與7家領先AI公司會晤 同意在AI技術設更多防護措施

世茂：完成內控審閱 約120億信託貸款及股東貸款紀錄欠齊全並作整改    

沛嘉醫療料上半年收入最多增9成至2.3億元人幣

華富建業證券夥長橋科技建虛擬資產交易系統

FTX 創辦人「薯條哥」遭檢察官指控干擾證人

聯交所：就中國内地監管新規修訂《上市規則》刊發諮詢總結

勵晶太平洋發盈警 料中期錄最多1500萬美元虧損

三星高層透露正為蘋果開發20英寸的可折疊設備

全日沽空金額130億 比率升至16% 盈富沽空比率升至29%

事隔3年 中國新增獨角獸數量再超越美國

外管局：上調跨境融資宏觀審慎調節參數發揮穩定匯市預期作用

恒指收市升147點 成交縮至766億逾兩周低 盈富成交縮67% 南水流入增15倍

投資推廣署伙FintechHK今年10月辦金融科技周 逾700家參展商參與

據報日央行認為無需就孳息曲線控制政策採取行動 日圓急貶值 兌港元見1個月最弱

中建富通3000萬元售協興隆母公司71% 關注舞台安全

中證監徵求意見 完善大股東及高管短線交易監管

寧德時代與中國商飛等合資成立航空公司

英國消費者信心六個月來首次下降