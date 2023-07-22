總計本周，道指升2.08%，標指上升約0.69%，而該兩個指數已連升兩周，而納指下跌0.57%。今年表現落後的標指健康護理股指數全周升5%，相對包括特斯拉（美：TSLA）和Netflix（美：NFLX）的可選消費品及通訊股指數，受兩股業績拖累下跌1.96%和3.6%，科技股指數亦跌0.23%。

Longbow Asset Management首席執行官Jake Dollarhide表示，從道指向上表明，投資者正在轉向醫療保健和金融等其他行業，而這次升市不再只是科技股爲主。

港股方面，現貨月期指在晚間時段開高收低，曾高見19109點，收報18953點，下跌0.55%，低水122點，成交合約約1.2萬張。

至於重磅股在美國預託價表現各異，匯控（0005）在港創4年高位後，周五美股跌約0.07%，至折合64.69港元，較港股高收0.61%。恒生（0011）ADR升3.76%，至折合約114.39港元，較港股低約0.6%。騰訊（0700）ADR跌折合報329.63港元，較港低約1%。