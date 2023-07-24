個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.02%，折合報329.59元；阿里巴巴（9988）跌1.35%，折合報90.07元；美團（3690）跌1.3%，折合報126.53元；匯控（0005）升0.6%，折合報64.68元；建行（0939）跌0.93%，折合報4.3元。

道期現跌0.087%；標期現跌0.03%；納期現升0.09%。日本東證指數現升0.69%；韓國KOSPI指數現升0.23%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.24%。

VIX指數隔晚跌2.78%或0.39點，報13.6點。

紐油現跌0.48%或0.36美元，報76.7美元；布油現跌0.53%或0.42美元，報80.64美元；金價現跌0%或0.03美元，報1961.91美元；LME 銅期貨隔晚跌0.39%或33.5美元，報8452美元。美國10年期債息現升0.2%或0.0079厘，報3.8428厘。

今日焦點股份可留意：

香港生力啤（0236）最快今日公布業績。

瑞聲（2018）發盈警，料中期少賺55%至65%。

華虹半導體（1347）A股發售價為52元人民幣。

萬達轉讓北京萬達投資49%股權予儒意集團（0136）。

阿里（9988）不參與螞蟻回購。阿里巴巴納萬霖和蔣凡為合夥人。

澳亞（2425）發盈警料上半年盈轉虧錄虧損最多3.91億元。

中證監通知恒投證券（1476）違規需提交書面整改報告。

比亞迪（1211）印度設電動車工廠建議方案遭印度政府否決。

越秀地產（0123）借入7億元定期貸款。

赤子城科技（9911）社交業務半年收入料跌最多2.8%。

沛嘉醫療（9996）料上半年收入最多增9成至2.3億元人幣。

勵晶太平洋（0575）發盈警，料中期錄最多1500萬美元虧損。

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