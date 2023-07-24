恒指今早低開207點或1.09%，報18867點，大市成交金額18億元；國指今早低開71點或1.11%，報6343點。恒生科技指數開市報4041點，跌1.53%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為4.96%，下跌為5.8%，無升跌為89.23%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中海油（0883）、潤地（1109）、李寧（2331）貢獻恒指較多。
藍籌7隻升，51隻下跌，22隻無升跌。京東健康（6618）升1.05%，報52.8元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌4.55%，報8.61元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，17隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報26.2元，升3.56%；跌幅最大的是瑞聲（2018）開市報16.96元，跌3.09%。
恒指跌穿10天線(18960.38點)、20天線(18965.02點)。科指跌穿10天線(4094.91點)，下試20天線(4031.8點)。
香港生力啤（0236）最快今日公布業績。開市報0.67元，無升跌。
瑞聲（2018）發盈警，料中期少賺55%至65%。開市報16.96元，跌3.09%。
華虹半導體（1347）A股發售價為52元人民幣。開市報26.2元，升3.56%。
萬達轉讓北京萬達投資49%股權予儒意集團（0136）。創52周高，見2.84元，開市報2.84元，升7.98%。
阿里（9988）不參與螞蟻回購。阿里巴巴納萬霖和蔣凡為合夥人。開市報90元，跌1.42%。
澳亞（2425）發盈警料上半年盈轉虧錄虧損最多3.91億元。無成交，報1.86元。
中證監通知恒投證券（1476）違規需提交書面整改報告。無成交，報2.42元。
比亞迪（1211）印度設電動車工廠建議方案遭印度政府否決。開市報267元，無升跌。
越秀地產（0123）借入7億元定期貸款。開市報8.96元，升2.28%。
赤子城科技（9911）社交業務半年收入料跌最多2.8%。無成交，報1.39元。
沛嘉醫療（9996）料上半年收入最多增9成至2.3億元人幣。開市報8.16元，升0.12%。
勵晶太平洋（0575）發盈警，料中期錄最多1500萬美元虧損。無成交，報0.69元。
破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見5.9元，開市報5.9元，升2.08%；MBV INTL（1957）創上市新高，見1.1元，開市報1.1元，升0.92%；中國儒意（0136）創52周高，見2.84元，開市報2.84元，升7.98%；永義國際（1218）創52周高，見5.1元，開市報5.1元，升8.51%。
創52周低，包括，天德化工（0609）低見1.56元，開市報1.56元，跌11.86%。
異動股
上升異動股，包括，米技國際控股（1715）開市報0.113元，升14.14%；和嘉控股（0704）開市報0.249元，升13.18%；新源萬恒控股（2326）開市報0.011元，升10%；昊海生物科技（6826）開市報35.9元，升9.79%；亞洲雜貨（8413）開市報0.137元，升9.6%；正大企業國際（3839）開市報1.94元，升8.99%；永義國際（1218）創52周高，見5.1元，開市報5.1元，升8.51%；中國儒意（0136）創52周高，見2.84元，開市報2.84元，升7.98%；中國鋁罐（6898）開市報0.58元，升7.41%；酷派集團（2369）開市報0.047元，升6.82%。
下跌異動股，包括，財華社集團（8317）開市報0.158元，跌14.59%；易緯集團（3893）開市報0.55元，跌14.06%；天德化工（0609）見52周低1.56元，開市報1.56元，跌11.86%；中盈盛達融資擔保（1543）開市報0.59元，跌9.23%；TBKS HLDGS（1960）開市報0.32元，跌8.57%；碧桂園服務（6098）開市報8.61元，跌4.55%；新奧（2688）開市報84.5元，跌3.87%。
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