恒指今早低開207點或1.09%，報18867點，大市成交金額18億元；國指今早低開71點或1.11%，報6343點。恒生科技指數開市報4041點，跌1.53%。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為4.96%，下跌為5.8%，無升跌為89.23%。