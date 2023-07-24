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港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌2日

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌5.04點子至5.14107%。

港元現報7.8164元升值10點子，曾貶值最多8點子，報7.8182元，亦曾升值最多18點子，報7.8156元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌24.17點子至4.67012%；1星期HIBOR跌12.07點子至5.07113%；2星期HIBOR跌8.16點子至5.11095%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.82點子至5.15982%；6個月期HIBOR跌3.21點子至5.20542%；12個月期HIBOR跌1.26點子至5.2819%。

美元指數現報101.006貶值0.065點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.41247%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.221%，終止連續3日收窄，利差是2023年7月19日後最闊，當日差距為-0.2804%。

對上一次終止連續3日收窄，是2023年7月17日，當日利差報-0.4017%。

 

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