較早前，政客Nigel Farage表示，顧資銀行(Coutts)因為其言論而考慮終止其銀行賬戶。Coutts為NatWest Group旗下公司。

報道引述文件稱，銀行將被要求展示如何確保「客戶可以訪問支付賬戶，而不必擔心因合法表達而被取消銀行賬戶」。

Farage表示，上周被Coutts告知將終止戶口後感到尷尬，認為此一項不受質疑的決定，將意味著英國與「中國共產黨式的社會信用體系」沒有什麼不同。

首相辛偉誠於Twitter表示，Coutts的決定是「錯誤的」，馬斯克亦表示支持。

彭博社早前的報道稱，對於此事，其他人認為情況沒那麼簡單，因為Coutts的決定不僅取決於Farage的觀點，還取決於他的財務狀況。

不過，Natwest Group Plc 行政總裁Alison Rose早前亦已向Farage道歉，稱有關認為Farage「仇外和種族主義」和「詐騙犯」的評估表示歉意。她還承諾對銀行退出客戶的流程進行審查。

根據法律，英國主流經常賬戶提供商不得取消客戶的基本銀行服務，也不得基於宗教、種族等特徵進行歧視。他們還有公平對待客戶的監管義務。財政部亦表示，公司必須提前90天通知客戶關閉賬戶並說明原因。

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