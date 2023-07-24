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恒指半日跌266點 北水流入增2倍 碧服跌15% 瑞聲跌3%

聯儲局本周議息，港元、人民幣偏軟，消息方面，美國政府續與內地接觸、內地亦持續在多方面推出救市措施、公募主動偏股基金亦增持科技股，但市場氣氛仍偏弱，A股港股向下，北水則半日淨流入増2倍。

恒指今早低開207點，高位跌128點，低位跌319點，高低波幅191點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為15.46%，下跌為33.69%，無升跌為50.84%。

恒指半日跌266點或1.4%，報18808點，大市成交金額427億元；國指跌85點或1.34%，報6329點。恒生科技指數收報4047點，跌1.39%。

藍籌股成交金額152.22億元，佔大市成交35.64%；科指成份股成交金額77.33億元，佔大市成交18.11%；國指成份股成交金額125.01億元，佔大市成交29.27%。

24隻雙櫃台股，總成交0.65億元人民幣，相當於約0.7億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.47%，至92.43億元，佔大市成交21.6%。牛熊證成交金額35.04億元，減少18.15%；窩輪成交金額57.38億元，減少3.2%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。藥明生物（2269）、中海油（0883）、華潤電力（0836）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，72隻下跌，1隻無升跌。華潤電力（0836）升1.76%，收報17.3元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌15.52%，收報7.62元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報84元，升3%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報11元，跌4.84%。

恒指跌穿10天線(18954.48點)、20天線(18962.06點)。科指跌穿10天線(4095.51點)，20天線(4032.09點)失而復得。

北水南下合計淨流入15.8億元，較上日增加216.22%，連續第2日流入，累計流入20.8億元。南水北上合計淨流出38.41億元人民幣，終止連續2日流入

香港生力啤（0236）最快今日公布業績。收報0.67元，無升跌。

瑞聲（2018）發盈警，料中期少賺55%至65%。收報16.94元，跌3.2%。

華虹半導體（1347）A股發售價為52元人民幣。收報25元，跌1.19%。

萬達轉讓北京萬達投資49%股權予儒意集團（0136）。創52周高，見2.85元，收報2.65元，升0.76%。

阿里（9988）不參與螞蟻回購。阿里巴巴納萬霖和蔣凡為合夥人。收報90.3元，跌1.1%。

澳亞（2425）發盈警料上半年盈轉虧錄虧損最多3.91億元。創上市新低，見1.82元，收報1.82元，跌2.15%。

中證監通知恒投證券（1476）違規需提交書面整改報告。收報2.42元，無升跌。

比亞迪（1211）印度設電動車工廠建議方案遭印度政府否決。收報263.8元，跌1.2%。

越秀地產（0123）借入7億元定期貸款。收報8.5元，跌2.97%。

赤子城科技（9911）社交業務半年收入料跌最多2.8%。收報1.38元，跌0.72%。

沛嘉醫療（9996）料上半年收入最多增9成至2.3億元人幣。收報8.25元，升1.23%。

勵晶太平洋（0575）發盈警，料中期錄最多1500萬美元虧損。收報0.69元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見7.4元，收報7.4元，升28.03%；中慶股份（1855）創上市新高，見21.35元，收報21.35元，升4.15%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見98元，收報97.55元，升3.23%；MBV INTL（1957）創上市新高，見1.23元，收報1.15元，升5.5%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1071.65元，收報1071.65元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1078.2元，收報1078.2元，升0.06%；藥師幫（9885）創上市新高，見42.7元，收報42.1元，升1.57%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見81.8元，收報78.05元，升4.77%；新東方（9901）創52周高，見38.85元，收報38.6元，升3.21%；中國儒意（0136）創52周高，見2.85元，收報2.65元，升0.76%；佐丹奴（0709）創52周高，見2.95元，收報2.94元，升4.26%；通天酒業（0389）創52周高，見0.118元，收報0.114元，跌1.72%；旭日企業（0393）創52周高，見0.8元，收報0.8元，無升跌；同得仕（集團）（0518）創52周高，見0.285元，收報0.285元，升1.79%；佐丹奴國際（0709）創52周高，見2.95元，收報2.94元，升4.26%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；永義國際（1218）創52周高，見5.1元，收報5.1元，升8.51%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.28元，收報1.3元，跌2.26%；佳兆業（1638）低見0.165元，收報0.169元，跌2.31%；雅居樂（3383）低見1.08元，收報1.1元，跌5.17%；銀城國際（1902）低見0.109元，收報0.109元，跌7.63%；21世紀教育（1598）低見0.226元，收報0.226元，跌5.44%；國美零售（0493）低見0.078元，收報0.079元，跌2.47%；海螺創業（0586）低見8.81元，收報8.9元，跌1.55%；中國國家文化產業（0745）低見0.04元，收報0.04元，跌4.76%；恒盛地產（0845）低見0.04元，收報0.042元，跌12.5%；蓮和醫療（0928）低見0.044元，收報0.044元，跌8.33%。

48隻股份創52周低，其中十隻包括，中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.87元，跌1.14%；金輝（0137）低見0.74元，收報0.74元，跌7.5%；洛陽玻璃（1108）低見5.69元，收報5.71元，跌3.06%；龍源電力（0916）低見7.53元，收報7.59元，跌1.17%；東北電氣（0042）低見0.23元，收報0.23元，跌2.13%；天利控股集團（0117）低見0.345元，收報0.35元，跌2.78%；金輝集團（0137）低見0.74元，收報0.74元，跌7.5%；中國誠通發展集團（0217）低見0.089元，收報0.092元，升2.22%；申萬宏源香港（0218）低見0.37元，收報0.38元，跌3.8%；愛帝宮（0286）低見0.29元，收報0.3元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，朸濬國際（1355）創上市新低，見0.112元，收報0.325元，升71.05%；申港控股（8631）收報0.084元，升37.7%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.072元，升28.57%；飛思達科技（1782）創上市新高，見7.4元，收報7.4元，升28.03%；和嘉控股（0704）收報0.28元，升27.27%；駿溢環球金融（8350）收報0.208元，升22.35%；中國天弓控股（0428）收報0.335元，升19.64%；青島控股（0499）收報0.152元，升18.75%；米格國際控股（1247）收報0.85元，升14.86%；保寶龍科技（1861）收報2.28元，升14%；亞證地產（0271）收報0.219元，升13.47%。

下跌異動股，包括，財華社集團（8317）創上市新低，見0.099元，收報0.099元，跌46.49%；亮晴控股（8603）收報0.345元，跌37.27%；易緯集團（3893）收報0.47元，跌26.56%；志道國際（1220）平上市低位0.023元，收報0.023元，跌20.69%；中國三迪（0910）收報0.154元，跌20.21%；民商創科（1632）收報0.26元，跌20%；貝森金融（0888）收報0.055元，跌19.12%；碧桂園服務（6098）收報7.62元，跌15.52%。

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