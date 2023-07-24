摩通指，考慮到房地產行業銷售疲軟、違約風險以及政府再融資支持放緩，政府的相關舉措無法阻止跌勢。「在確認政府會提供更多支持前，我們認為圍繞民營房企的流動性擔憂將揮之不去」。

不過，摩通亦指出，碧桂園正「努力避免公開發行的債券違約」，而且從邏輯上來講，政府應該會願意向碧桂園提供更多再融資支持，以防止該行業再次出現令人矚目的違約事件」，「這是為了避免釀成對其他民營房企的進一步信心危機，降低出現更多樓盤無法按時交房的可能性」。

碧桂園曾跌最多7.97%，是7月18日後最大跌幅，當日跌幅為8.67%。低見1.27元，是2022年11月7日1.25元後最低。現報1.28元，跌7.25%。連跌2日，累計跌0.18元，對上一次連跌2日是7月18日。

碧桂園服務曾跌最多17.63%，是2022年12月12日後最大跌幅，當日跌幅為18.41%。低見7.43元，是2022年11月2日7.02元後最低。現報7.48元，跌17.07%。連跌2日，累計跌1.77元，對上一次連跌2日是7月18日。

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