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IPO市場準備迎接更多「Bubble」

新股市場趨旺，香港和美國股市準備迎接多間珍珠奶茶(Bubble Tea)公司上市，兩地受到的監管可能會比內地寬鬆。

彭博社引述消息報道，至少有6家奶茶公司分別考慮進行海外IPO，這包括中國最大的奶茶連鎖公司蜜雪冰城，也包括只有1,600家門店的新時沏。

擁有約28000間店鋪的蜜雪冰城，目前仍未擬定上市地點，分別擁有6700間店、6000間、6000間店的古茗、茶百道、滬上阿姨則，以及上述新時沏，則擬在香港上市。擁1860間店的霸王茶姬則擬於美國上市。

彭博社報道，內地監管機構較早前發布指導意見，禁止部分公司A股上市，報道引述消息指，監管機構利用所謂的窗口指導，謹慎地建議依賴爆炸性特許經營業務模式的公司也不能在當地上市。

香頌資本(Chanson & Co.)董事沉萌表示，食品和飲料連鎖店亦是被禁之列，「特別是是那些為了擴大規模而燒錢的項目」，「不幸的是，幾乎所有珍珠奶茶製造商都採用這種商業模式」，而「幾乎所有的奶茶生產商都處於虧損狀態，因此很難達到A股市場IPO的標準」。

報道指，在內地擁有25000個網點，在海外擁有3000個網點的「覓雪」，消息指，去年在深圳申請9.18億美元的IPO，但後來被擱置，目前仍未決定是否來港上市。除此之外，其他公司的融資額可能不會超過5億美元。

報道引述消息指，茶百島已委託中國國際金融公司負責其在香港重新上市的事宜，最早可能於明年進行，公司年收入近360億元人民幣。「古茗」最早可能於明年在香港上市集資約3億美元。銷售炸雞和果茶的「新時沏」最近也在與潛在顧問會面，制定在香港上市的計劃。

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