家庭結構轉變令更多長者退休後仍需工作

根據2021年人口普查，有一半的65歲及以上人士仍與子女同住。而出生率下跌及家庭規模縮小，威脅家庭照顧的基礎；加上住屋成本飆升、日常開支上漲，均使長者財務狀況更為嚴峻，同時削弱年輕一輩照顧年長父母的財務能力。新世代需要供養退休父母及負擔他們退休後的整體家庭支出，這所以有約四分之一人希望在退休後持續工作，以對家庭作出經濟上的援助。

基於新的家庭及社會文化等現實情況，香港年長一輩被迫改變晚年由子女供養的傳統觀念，繼續工作以應付自己的日常開支。在過去十年，勞動長者的人數增長逾倍。

女性退休金收入較男性低

根據經濟合作及發展組織2021年的報告，成員國中年滿65歲或以上女性獲得的退休金收入平均比男性低 26%。

另一個經常妨礙女性累積退休財富的重大因素，是她們的職業生涯不時被迫中斷，建立家庭及生兒育女會打斷她們的事業發展，對她們的財務狀況產生終身影響。以香港市場為例，約65%曾結婚的女性活躍於勞動市場，相同背景的男性則有 96% 仍然受僱或正積極求職。

此外，女性的勞動參與率和薪酬水平普遍落後於男性。在香港，女性的勞動力參與率為54%，較男性的82%為低，而女性的收入亦比男性低27%。研究顯示，大部分育有子女的女性需要暫停工作，甚至有機會無限期停止工作。她們在生育後的收入，亦往往較生育前減少，從而導致收入下降和退休金儲蓄的速度減慢。由於女性的預期壽命更長，她們的首要財務目標是財富增值、退休和個人消費。

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