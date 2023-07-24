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恒指收市跌407點 北水流入97億 南水流出51億 碧服跌17%

美日央行本周政策會議前市場情緒偏謹慎，美期倒升，歐股下跌，亞股個別發展。觀望月底中共中央政治局按慣例召開會議的時機，推出更多相對溫和的刺激措施，支持復蘇。A股、港股向下，三大指數跌幅創逾兩周最多。國指、恒指跌幅為日內全球主要市場第二、三大。摩通唱淡碧桂園（2007）、碧服（6098），成為跌幅最大藍籌並拖累一眾內房股，見7個月最大跌幅。北水流入97.97億元，為上周三後最多；南水流出51.42億元，為上周二後最多。盈富（2800）成交113.58億元，恒生中國企業（2828）61.21億元，為成交榜首兩名。

恒指今早低開207點，高位跌128點，低位跌513點，高低波幅384點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為18.19%，下跌為42.88%，無升跌為38.92%。

恒指收市跌407點或2.13%，報18668點，大市成交金額935億元，較上日增加22.03%，是7月20日1048.58億元成交後最多；國指跌143點或2.24%，報6271點。恒生科技指數收報4015點，跌2.18%。

藍籌股成交金額381.45億元，佔大市成交40.79%；科指成份股成交金額187.57億元，佔大市成交20.06%；國指成份股成交金額310.42億元，佔大市成交33.2%。

24隻雙櫃台股，總成交1.37億元人民幣，相當於約1.48億港元，佔大市成交的0.16%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.89%，至109.14億元，佔大市成交11.67%。牛熊證成交金額45.17億元，增加5.49%；窩輪成交金額63.97億元，增加7.91%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。華潤電力（0836）、百威（1876）、翰森製藥（3692）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，75隻下跌，1隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.3%，收報12.5元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌17.85%，收報7.41元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報83.25元，升2.08%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報10.76元，跌6.92%。

恒指跌穿10天線(18940.44點)、20天線(18955.04點)。科指跌穿10天線(4092.28點)、20天線(4030.48點)，100天線(3991.8點)、250天線(3991.91點)失而復得。

北水南下合計淨流入97.97億元，較上日增加1860.06%，淨流入金額是2023年7月19日164.77億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入102.96億元。南水北上合計淨流出51.43億元人民幣，是7月18日後最多，終止連續2日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.69%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.28%。今曾低見18562.12點，是7月10日18417.63點後最低。收市報18668.15點，是7月11日後收市新低，當日報18659.83點。

科指曾跌最多2.8%，是6月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.89%。今曾低見3989.34點，是7月11日3975.21點後最低。收市報4015.08點，是7月11日後收市新低，當日報4003.05點。

國指曾跌最多2.74%，是7月6日後最大跌幅，當日跌幅為3.8%。今曾低見6239.13點，是7月10日6209.19點後最低。收市報6271.03點，是7月10日後收市新低，當日報6235.24點。

午後消息股表現

摩通下調碧桂園（2007）、碧服評級。碧桂園（2007）曾跌最多10.14%，是2022年12月20日後最大跌幅。今曾低見1.24元，是2022年11月4日1.15元後最低。收市跌8.7%，報1.26元，是2022年11月3日後收市新低。連跌2日，累計跌0.2元，對上一次連跌2日是7月18日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月18日

碧桂園服務（6098）曾跌最多17.85%，是2022年12月12日後最大跌幅，當日跌幅為18.41%。今曾低見7.41元，是2022年11月2日7.02元後最低。收市跌17.85%，報7.41元，是2022年11月1日後收市新低，當日報7.31元。連跌2日，累計跌1.84元，對上一次連跌2日是7月18日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月18日。

加科思（1167）擬斥資最多1億元回購股份。收報3.77元，跌2.33%。

匯控（0005）等需向英國解釋 客戶戶口不會因行使言論自由而「被剝奪」。收報63.7元，跌0.93%。

今早及隔晚消息股表現

香港生力啤（0236）最快今日公布業績。收報0.67元，無升跌。

瑞聲（2018）發盈警，料中期少賺55%至65%。收報17.06元，跌2.51%。

華虹半導體（1347）A股發售價為52元人民幣。收報24.8元，跌1.98%。

萬達轉讓北京萬達投資49%股權予儒意集團（0136）。創52周高，見2.85元，收報2.57元，跌2.28%。

阿里（9988）不參與螞蟻回購。阿里巴巴納萬霖和蔣凡為合夥人。收報89.55元，跌1.92%。

澳亞（2425）發盈警料上半年盈轉虧錄虧損最多3.91億元。創上市新低，見1.74元，收報1.82元，跌2.15%。

中證監通知恒投證券（1476）違規需提交書面整改報告。收報2.42元，無升跌。

比亞迪（1211）印度設電動車工廠建議方案遭印度政府否決。收報260.4元，跌2.47%。

越秀地產（0123）借入7億元定期貸款。收報8.4元，跌4.11%。

赤子城科技（9911）社交業務半年收入料跌最多2.8%。收報1.36元，跌2.16%。

沛嘉醫療（9996）料上半年收入最多增9成至2.3億元人幣。收報8.25元，升1.23%。

勵晶太平洋（0575）發盈警，料中期錄最多1500萬美元虧損。收報0.63元，跌8.7%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見7.45元，收報7.45元，升28.89%；中慶股份（1855）創上市新高，見21.8元，收報21元，升2.44%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見98元，收報94.5元，無升跌；MBV INTL（1957）創上市新高，見1.23元，收報1.15元，升5.5%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1072.55元，收報1072.55元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見101.65元，收報101.65元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1078.2元，收報1078.2元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見531.1元，收報531.1元，升0.03%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見15.75元，收報15.75元，升0.32%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見112.5元，收報112.5元，升0.18%；藥師幫（9885）創上市新高，見42.7元，收報42.2元，升1.81%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見81.8元，收報79.8元，升7.11%；新東方（9901）創52周高，見38.9元，收報38.2元，升2.14%；中國儒意（0136）創52周高，見2.85元，收報2.57元，跌2.28%；佐丹奴（0709）創52周高，見2.95元，收報2.87元，升1.77%；通天酒業（0389）創52周高，見0.118元，收報0.116元，無升跌；旭日企業（0393）創52周高，見0.83元，收報0.83元，升3.75%；同得仕（集團）（0518）創52周高，見0.285元，收報0.275元，跌1.79%；佐丹奴國際（0709）創52周高，見2.95元，收報2.87元，升1.77%；位元堂（0897）創52周高，見0.455元，收報0.455元，升2.25%；匯彩控股（1180）創52周高，見1.35元，收報1.26元，升1.61%。

破底股方面

45隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.27元，收報1.33元，無升跌；萬科（2202）低見9.32元，收報9.35元，跌4.49%；佳兆業（1638）低見0.165元，收報0.176元，升1.73%；雅居樂（3383）低見1.07元，收報1.08元，跌6.9%；遠洋集團（3377）低見0.375元，收報0.375元，跌3.85%；中駿集團（1966）低見0.38元，收報0.39元，跌9.3%；銀城國際（1902）低見0.102元，收報0.113元，跌4.24%；21世紀教育（1598）低見0.226元，收報0.236元，跌1.26%；縱橫遊（8069）低見0.112元，收報0.112元，跌6.67%；綠領控股（0061）低見0.073元，收報0.08元，跌5.88%。

87隻股份創52周低，其中十隻包括，中遠海發（2866）低見0.86元，收報0.87元，跌1.14%；金輝（0137）低見0.74元，收報0.79元，跌1.25%；萬洲（0288）低見3.94元，收報3.97元，跌1.24%；東勝旅遊（0265）低見0.031元，收報0.033元，跌21.43%；洛陽玻璃（1108）低見5.68元，收報5.78元，跌1.87%；龍源電力（0916）低見7.51元，收報7.54元，跌1.82%；兗煤（1171）低見11.5元，收報11.54元，跌2.04%；港通控股（0032）低見8.15元，收報8.15元，無升跌；東北電氣（0042）低見0.23元，收報0.23元，跌2.13%；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，江山控股（0295）收報0.068元，升51.11%；申港控股（8631）收報0.083元，升36.07%；飛思達科技（1782）創上市新高，見7.45元，收報7.45元，升28.89%；密迪斯肌（8307）收報0.13元，升28.71%；中國天然氣（0931）見52周低0.24元，收報0.3元，升22.45%；駿溢環球金融（8350）收報0.208元，升22.35%；飛尚無煙煤（1738）收報0.97元，升21.25%；東方大學城控股（8067）收報0.58元，升20.83%；昌利控股（8098）收報0.056元，升16.67%。

下跌異動股，包括，財華社集團（8317）創上市新低，見0.099元，收報0.11元，跌40.54%；維亮控股（8612）收報0.108元，跌31.21%；亮晴控股（8603）收報0.38元，跌30.91%；中國數字視頻（8280）平上市低位0.03元，收報0.03元，跌28.57%；悅達國際控股（0629）收報0.091元，跌27.2%；易緯集團（3893）收報0.47元，跌26.56%；華南職業教育（6913）創上市新低，見0.76元，收報0.76元，跌24%；易通訊集團（8031）收報0.38元，跌21.65%；東勝旅遊（0265）見52周低0.031元，收報0.033元，跌21.43%；威誠國際控股（8107）收報5.81元，跌20.19%。

 

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