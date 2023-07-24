中共中央政治局於今日（7月24日）召開會議，會議認為，當前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境復雜嚴峻。疫情防控平穩轉段後，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。當中重點提到，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用﹔要切實防範化解重點領域風險，適時調整優化房地產政策﹔把穩就業提高到戰略高度通盤考慮﹔要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。要活躍資本市場，提振投資者信心。
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會議強調，做好下半年經濟工作，加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。同時，要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展。要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。要活躍資本市場，提振投資者信心。
會議強調，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閑、文化旅游等服務消費。要更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用。要制定出台促進民間投資的政策措施。要多措並舉，穩住外貿外資基本盤。要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通。
會議強調，切實提高國有企業核心競爭力，切實優化民營企業發展環境﹔亦要切實防範化解重點領域風險，適應中國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類閑置房產。要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案。要加強金融監管，穩步推動高風險中小金融機構改革化險。
會議強調，要加大民生保障力度，把穩就業提高到戰略高度通盤考慮，兜牢兜實基層「三保」底線，擴大中等收入群體。要加強耕地保護和質量提升，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興。要堅決防範重特大安全事故發生，保障迎峰度夏能源電力供應。
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