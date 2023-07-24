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騰訊、抖音、淘天集團據報調整職級體系

據內媒報道，騰訊（0700）、字節跳動旗下抖音集團、阿里巴巴（9988）旗下淘天集團均準備在今年對現行的職級體系、管理制度做出調整。

騰訊將縮減幹部層級，減少業務的管理角色，推動公司的組織層級更加扁平。騰訊高級副總裁、人力資源負責人奚丹在集團戰略會上稱，會更激進地落實幹部「能上、能下、能動」，為年輕員工創造晉昇機會。

抖音集團則在考慮調整已施行超過五年的「5級10等」員工職級體系，但方案未定。字節跳動專門成立了職級與薪酬變革項目組。對此，抖音回應稱，目前沒有職級調整計劃。

淘天集團考慮增加基層員工職級（ P序列改為14-28 級），簡化晉升方式。還計劃將目標與關鍵結果（OKR） 考核制度調整為OKR與關鍵績效指標（KPI）並行，以KPI為主的考核制度。此外，十人以上團隊強制執行末尾淘汰。淘天集團回應稱，改革是一定的，但方案仍在調研階段，強調會廣泛聽取一線意見，又指改革核心是為一線員工充分釋放上升空間，並驅動中高層拿結果業務成果。

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