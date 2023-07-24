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蘋果據報今年擬生產8500萬部iPhone 15 出貨量與去年睇齊

儘管全球經濟前景充滿不確定性，且整體智能手機市場預計下滑，但蘋果公司（美：AAPL）力求維持iPhone出貨量穩定。彭博社著名記者Mark Gurman引述知情人士稱，蘋果要求供應商今年生產約8500萬部新一代iPhone 15，與去年出貨量大致持平。消息指，由於蘋果考慮提高iPhone Pro機型的價格，令蘋果整體收入可望增加。

知情人士稱，由於CMOS圖像傳感器的生產挑戰，蘋果不得不將今年即將推出的入門級iPhone產量預測下調約200萬部，但會通過增加售價較高的Pro機型訂單來彌補不足。消息指，新iPhone屏幕生產也出現一些小問題，但該問題應該在一至兩周內得到解決，不會對整體生產帶來明顯影響。

由於蘋果公司影響廣泛，其生產計劃備受關注。由三星電子（韓：005930）到台積電（台：2330）及鴻海（台：2317）等，都依賴iPhone業務推動增長。不過蘋果自2018年不再披露具體出貨量，部分原因是要將市場的注意力，轉移至App Store等更可預測的業務。

市場研究機構Counterpoint估計，蘋果第二季的iPhone銷量按年下滑2%，但由於售價600美元或以上的智能手機需求持續增長，其市場份額升至17%，僅次於三星電子的22%市佔率。蘋果是全球最具價值的公司，今年股價飆升近50%，市值達到3萬億美元。

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