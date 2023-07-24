未來銅產量及成本方面，旗下銅礦山Las Bambas今年銅產量將介乎26.5萬至30.5萬噸 ，高於去年的25.48萬噸。而C1成本將介乎每磅1.7至1.9元（美元，下同），高於去年的每磅1.53元；而銅礦山Kinsevere今年銅產量將介乎4萬至4.8萬噸，低於去年的4.9萬噸。而 C1生產成本將介乎每磅3.15至3.35元，高於去年的每磅2.55元；

未來鋅產量及成本方面，旗下鋅礦山Dugald River今年鋅產量將介乎13.5萬至15萬噸，低於去年的17.9萬噸。而C1成本將介乎每磅1.05至1.2元，高於去年的每磅0.84元；鋅礦山Rosebery 今年鋅產量將介乎5.5萬至6.5萬噸，高於去年的5.11萬噸。而C1成本將介乎每磅0.35至0.5元，高於去年的每磅0.26元。

集團指鈷廠房的建設正穩步推進，大部分結構及機械安裝已於六月底前完成，預期將於二零二三年首次生產鈷；另外，集團亦正努力就Chalcobamba礦床的開發與Huancuire社區達成長期協議，希望於今年年底前開始。