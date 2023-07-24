moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

五礦資源上季銅產量按年倍增

五礦資源（1208）於收市後公布第二季生產報告，佔2022年總收入46%的銅，期內總產量（包括電解銅及銅精礦）為9.28萬噸，較去年同期升逾1.09倍；鋅總產量則為4.98萬噸，按年跌7%。而鉛總產量為9,485噸，按年升1%；鉬總產量則達1,315噸，按年升逾2.34倍。

未來銅產量及成本方面，旗下銅礦山Las Bambas今年銅產量將介乎26.5萬至30.5萬噸 ，高於去年的25.48萬噸。而C1成本將介乎每磅1.7至1.9元（美元，下同），高於去年的每磅1.53元；而銅礦山Kinsevere今年銅產量將介乎4萬至4.8萬噸，低於去年的4.9萬噸。而 C1生產成本將介乎每磅3.15至3.35元，高於去年的每磅2.55元；

未來鋅產量及成本方面，旗下鋅礦山Dugald River今年鋅產量將介乎13.5萬至15萬噸，低於去年的17.9萬噸。而C1成本將介乎每磅1.05至1.2元，高於去年的每磅0.84元；鋅礦山Rosebery 今年鋅產量將介乎5.5萬至6.5萬噸，高於去年的5.11萬噸。而C1成本將介乎每磅0.35至0.5元，高於去年的每磅0.26元。

集團指鈷廠房的建設正穩步推進，大部分結構及機械安裝已於六月底前完成，預期將於二零二三年首次生產鈷；另外，集團亦正努力就Chalcobamba礦床的開發與Huancuire社區達成長期協議，希望於今年年底前開始。

 