新華社今晚報道，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。中共中央總書記習近平主持座談會並發表重要講話強調，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，全面深化改革開放，加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防範風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

在認真聽取大家發言後，習近平發表重要講話。他表示，大家就做好下半年經濟工作提出了很多好的意見建議。「我們將認真研究、積極採納。」

習近平指出，今年上半年，在中共中央堅強領導下，各地區各部門更好統籌疫情防控和經濟社會發展，宏觀政策靠前協同發力，國民經濟持續恢復、運行總體平穩，產業升級成效明顯，改革開放邁出新步伐，糧食能源安全得到有效保障，民生保障有力有效，居民收入增長與經濟增長基本同步，高質量發展扎實推進。「我國經濟恢復速度在全球主要經濟體中處於領先地位，長期向好的基本面沒有改變，發展前景光明。」

習近平指出，針對當前經濟運行面臨的突出矛盾和問題，要加大宏觀政策調控力度，積極擴大總需求，大力推動產業優化升級，持續深化改革擴大高水平開放，有效防範化解重點領域風險，切實做好保障和改善民生工作，推動經濟持續回升向好，努力實現全年發展目標。