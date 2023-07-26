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聯儲局將議息 美股上升 道指創17個月高 近6年半最長升浪

聯儲局明公布議息結果，料加息25基點，市場視此為緊縮周期的終結。IMF將今年全球經濟增長預測從2.8%上調至3%，但警告風險猶存；對內地的展望則維持在5.2%不變。美股業績期，Google母公司收入超預期，收市後時段股價大漲；微軟則銷售增長乏力，雲計算服務需求放緩，收市後時段股價下跌約3.5%。

美債息回軟，美債息倒掛個別發展，美股上升，標指創15個月高，道指創17個月高，同時亦連升12日，是2017年2月27日後最長升浪。

道瓊斯工業平均指數收漲26點，升幅0.08%，報35438點。標普500指數收漲12點，升幅0.29%，報4567點。納斯達克綜合指數收漲85點，或0.61%，報14144點。

微軟升1.7%，報350.98美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻38點，而高盛跌1.18%，報354.7元，拖累道指27點。

科技股方面，蘋果收市報193.62元，升0.45%，谷歌母公司Alphabet收市報122.21元，升0.55%，亞馬遜收市報129.13元，升0.25%，Facebook收市報294.47元，升0.98%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.49%，報467點。德國DAX指數收漲0.13%，報16211點；法國CAC 40指數跌0.16%，報7415點；英國富時100指數收漲0.18%，報7691點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.34%，報7192點。

美國2年期債息曾低見4.835厘，是7月24日4.8181厘後最低。收報4.8744厘，是7月21日後收市新低，當日報4.8372厘。

美國10年期債息曾低見3.8547厘，是7月24日3.7898厘後最低。收報3.8845厘，是7月24日後收市新低，當日報3.8725厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至97.343基點，是7月19日95.743基點後最窄。收市報99.618基點，是7月20日後收市最窄，當日報99.262基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至163.878基點，是7月24日165.779基點後最闊。收市報155.434基點，是7月21日後收市最闊，當日報159.206基點。

道指曾升最多0.33%，高見35527.57點，是2022年2月10日35800.24點後最高。收市報35438.07點，是2022年2月9日後收市新高，當日報35768.06點。連升12日，累計升1703.19點，對上一次連升12日是2017年2月27日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月17日。

標指曾升最多0.57%，高見4580.62點，是2022年4月5日4593.45點後最高。收市報4567.46點，是2022年4月4日後收市新高，當日報4582.64點。連升3日，累計升32.59點，對上一次連升3日是7月19日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月18日。

納指曾升最多1.02%，是7月18日後最大升幅，當日升幅為1.07%。曾高見14201.91點，是7月20日14309.92點後最高。收市報14144.56點，是7月19日後收市新高，當日報14358.02點。連升2日，累計升111.75點，對上一次連升2日是7月18日。

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