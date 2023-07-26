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ASMPT第二季少賺66%遜預期 中期息0.61元 第三季銷售收入料跌23%

ASMPT（0522）公布，第二季少賺66%，至3.075億元，差過預期的3.77億元。收入按年跌25，至39.0億元，好過預期的38.1億元。派中期息0.61元。公司預期，第三季度銷售收入將介乎 4.1億美元至4.8億美元之間，以其中間數計分別按年及按季下跌23.4%和10.5%，主要由於 SMT 行業常態化。

第二季新增訂單總額為30.2億元(3.84億美元)，按年跌35.1%，按季亦跌14.9%。截至6月底，未完成訂單總額為77.8億元(9.93億美元)。

半導體解決方案收入16.6億元，按年跌46%，好過預期的15.8億元；表面貼裝技術解決方案收入22.5億元，按年增5.3%，亦好過預期的22億元。期內研發支出5.141億元，按年跌2%，多過預期的4.271億元。毛利率40.1%，上年同期41.7%，預期為40.3%。

中期純利6.254億元，按年跌64%，收入78.2億元，按年跌25%。

公司指，上半年集團繼續受疲弱的行業狀況影響，包括消費開支及資本投資轉趨保守以及行業供應鏈庫存需持續消化。

集團行政總裁黄梓达表示，「已準備就緒以支援生成式人工智能和高性能計算（「HPC」）的強勁增長，尤其是我們市場領先的熱壓焊解決方案，提供了關鍵功能，包括卓越的高配置準確度，能滿足人工智能計算封裝的嚴格要求」。

 

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