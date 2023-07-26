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港股ADR跌133點 夜期低水44點 美期跌亞股個別發展 恒汽等業績

美股向上，港股ADR跌133點或0.69%，報19301點，即月恒指夜期跌97點，報19390點，夜期低水44點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.34%，折合報340.38元；阿里巴巴（9988）跌2.54%，折合報92.73元；美團（3690）跌1.15%，折合報133.25元；匯控（0005）升0.6%，折合報64.89元；建行（0939）跌0.91%，折合報4.39元。

道期現跌0.117%；標期現跌0.06%；納期現跌0.24%。日本東證指數現跌0.42%；韓國KOSPI指數現跌0.65%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.09%。

VIX指數隔晚跌0.35%或0.05點，報13.86點。

紐油現跌0.33%或0.26美元，報79.36美元；布油現跌0.29%或0.25美元，報83.39美元；金價現升0.01%或0.28美元，報1965.24美元；LME 銅期貨隔晚升1.83%或156.5美元，報8673.5美元。美國10年期債息現升0.3%或0.0119厘，報3.8964厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國環保能源（0986）、恒大汽車（0708）、IMAX（1970）、新東方（9901）

ASMPT（0522）第二季少賺66%遜預期，中期息0.61元，第三季銷售收入料跌23%。

華能（0902）半年扭虧賺65億元人幣不派中期息。

利福中國（2136）料上半年盈利逾1.1億人幣。

中海石油化學（3983）：撇除賣產收益，上半年核心盈利按年倒退。

九毛九（9922）料上半年至少多賺2.8倍至2.2億人幣。

華住酒店（1179）：第二季平均可出租客房收入已超越疫情前。

中國春來教育（1969）新學年招生名額大幅增加近萬個。

花旗：7月首23日賭收達119億，富瑞：濠賭股復蘇之路不平坦。

歐舒丹（0973）首季銷售額增24.5%。

 

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