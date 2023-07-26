恒指今早低開93點或0.49%，報19340點，大市成交金額16億元；國指今早低開44點或0.68%，報6559點。恒生科技指數開市報4212點，跌1.05%。非必需消費品、金融、通訊服務、衛生保健股推低大市。上升股份比例為5.92%，下跌為6.11%，無升跌為87.96%。