恒指今早低開93點或0.49%，報19340點，大市成交金額16億元；國指今早低開44點或0.68%，報6559點。恒生科技指數開市報4212點，跌1.05%。非必需消費品、金融、通訊服務、衛生保健股推低大市。上升股份比例為5.92%，下跌為6.11%，無升跌為87.96%。
阿里巴巴（9988）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。新地（0016）、領展（0823）、長和（0001）貢獻恒指較多。
藍籌20隻升，39隻下跌，21隻無升跌。信義玻璃（0868）升2.4%，報11.96元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌3.51%，報8.25元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，20隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報92.9元，升1.2%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報61.9元，跌4.77%。
恒指下試250天線(19325.35點)。科指續高於10天線(4144.5點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國環保能源（0986）停牌。恒大汽車（0708）停牌。IMAX（1970）無成交，報9.5元。新東方（9901）開市報39.5元，無升跌。
ASMPT（0522）第二季少賺66%遜預期，中期息0.61元，第三季銷售收入料跌23%。開市報74元，跌7.38%。
華能（0902）半年扭虧賺65億元人幣不派中期息。開市報4.38元，升0.92%。
利福中國（2136）料上半年盈利逾1.1億人幣。開市報1.06元，升3.92%。
中海石油化學（3983）：撇除賣產收益，上半年核心盈利按年倒退。開市報1.89元，升2.72%。
九毛九（9922）料上半年至少多賺2.8倍至2.2億人幣。開市報13.42元，升2.91%。
華住酒店（1179）：第二季平均可出租客房收入已超越疫情前。開市報33.65元，跌1.61%。
中國春來教育（1969）新學年招生名額大幅增加近萬個。開市報5.23元，無升跌。
花旗：7月首23日賭收達119億，富瑞：濠賭股復蘇之路不平坦。濠賭股新濠國際發展（0200）開市報8.15元，升0.62%。美高梅中國（2282）無成交，報10.16元。澳博（0880）開市報3.4元，無升跌。永利澳門（1128）無成交，報7.84元。銀河娛樂（0027）開市報53.35元，跌0.09%。金沙中國（1928）開市報28.15元，升0.18%。
歐舒丹（0973）首季銷售額增24.5%。開市報22.9元，升9.31%。
破頂股包括，藥師幫（9885）創上市新高，見47.15元，開市報47.15元，升1.51%；環球信貸集團（1669）創52周高，見0.59元，開市報0.59元，升5.36%。
異動股
上升異動股，包括，勝龍國際（1182）開市報0.246元，升14.95%；正商實業（0185）開市報0.64元，升14.29%；COOL LINK（8491）開市報0.66元，升13.79%；亞洲雜貨（8413）開市報0.145元，升13.28%；海峽石油化工（0852）開市報0.194元，升11.49%；L'OCCITANE（0973）開市報22.9元，升9.31%；中國天保集團（1427）開市報0.25元，升9.17%；透雲生物（1332）開市報0.68元，升7.94%；朗華國際集團（8026）開市報0.59元，升7.27%；中國智慧能源（1004）開市報0.031元，升6.9%。
下跌異動股，包括，捷利交易寶（8017）見52周低0.58元，開市報0.58元，跌7.94%；ASMPT（0522）開市報74元，跌7.38%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報26.55元，跌6.18%；祖龍娛樂（9990）開市報3.82元，跌5.45%；小鵬（9868）開市報61.9元，跌4.77%；INTL GENIUS（0033）開市報7.8元，跌4.65%；築友智造科技（0726）開市報0.239元，跌4.4%；龍資源（1712）開市報1.15元，跌4.17%。
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