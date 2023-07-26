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新加坡GIC錄得七年來最差五年回報 「我們還沒有走出困境」

新加坡主權財富基金GIC稱，截至3月31日的5年年化名義回報率為3.7%，為7年來最低。另外，其20年實際回報率達到8年高點4.6%。GIC行政總裁林昭傑稱，「我們還沒有走出困境」，「政策緊縮的後果還能在經濟和市場中感受到」。

本月早些時候，新加坡國有同行淡馬錫控股表示，遭遇罕見的淨虧損，且前路面臨不確定性。

GIC最新數據反映近期通脹、俄羅斯入侵烏克蘭，而引致股市下跌的影響，此外，其五年回報亦包括其他重大發展，如疫情大流行、更加激烈的大國競爭。

GIC警告，銀行業壓力和貸款條件收緊，將是核心發達經濟體衰退風險上升的因素之一，此外，內地經濟復蘇是由服務和消費驅動的，而不是像過去那樣由投資驅動，「因此，預計2023年全球增長將放緩」。

GIC投資組合中有17%來自私募，首席投資官Jeffrey Jaensubhakij認為，向公司提供貸款的私人信貸業務，是一個巨大的機遇，「無論是通過我們的經理還是我們的內部團隊，這是目前最具吸引力的風險回報資產類別」。

另外，Jaensubhakij亦認為，雖然通脹及市場波動，但基建板塊可提供更佳回報，GIC於房地產配置由三年前的7%升至3月底的13%，「我們認為最好能夠將資產投入基礎設施或房地產等領域，如果你處於正確的領域，你確實會獲得一些租金上漲」。

地區劃分，亞洲除日本以外的投資，佔組合比例輕微跌至23%，而美國投資則升至38%。

對發達市場股票的投資下降至13%，而名義債券和現金繼續呈下降趨勢，目前約佔投資組合的三分之一。

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