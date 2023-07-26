Google母公司Alphabet第二季業績超過市場預期，第二季經營利潤218.38億美元(下同)，按年升12.2%；純利183.68億元，按年升14.8%；每股經調整盈利1.44元，按年增長19%。
期內，受到雲服務收入帶動，營業收入746.04億元，上升7.1%。雲服務收入為80.31億元，按年升近28%；Google服務總收入662.85億元，按年升5.5%；Google廣告收入581.43億元，按年升3.3%；Google搜尋引擎及其他和YouTube廣告收入，分別按年升4.8%和4.4%。
Alphabet行政總裁Sundar Pichai指出，將繼續領導AI（人工智能）、新一代搜尋引擎的革新和改善服務。
另外，財務總監Ruth Porat將於9月1日開始轉任新設的總裁及首席投資總監，加強公司與政府的合作，並調整企業投資。Ruth亦會兼任財務總監至公司選出新的財務總監。
Alphabet收市報122.79元，升0.75%；收市後股價升5.76%，報129.86美元。
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