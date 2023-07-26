港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升6.43點子至5.12827%，是7月24日後最高，當日報5.14107%。對上一次終止3連跌是2023年7月14日，當日拆息報4.95887%。
港元現報7.8083元升值36點子，曾貶值最多4點子，報7.8123元，亦曾升值最多57點子，報7.8062元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.99點子至4.18964%；1星期HIBOR升8.48點子至5.08476%；2星期HIBOR升6.03點子至5.10411%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.62點子至5.18196%；6個月期HIBOR跌0.31點子至5.20571%；12個月期HIBOR升3.91點子至5.33054%。
美元指數現報101.346貶值0.003點。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.41986%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2788%，連續2日擴闊，利差是2023年7月19日後最闊，當日差距為-0.2804%。
對上一次連續2日擴闊，是2023年7月11日，當日利差報-0.3456%。
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