微軟稱，Azure的增長在本季將進一步放緩，同時將增加支出，以擴大新雲服務的數據中心，預計人工智能收入只會逐步增長。

微軟首席財務官Amy Hood表示，最近一段時間Azure的增長率貼近其預期上限，「對這個數字相當滿意」。Hood預期，在2024財年首季(即9月底止)，Azure的收入(撇除貨幣波動影響)將增加25%至26%。去年同期Azure增長42%，前年增48%。Hood表示，客戶通常會儘量從已購買的雲產品中獲取儘可能多的價值，不過她預計未來幾個季度這對微軟業績的影響會減輕。

行政總裁 Satya Nadella表示，至今已推出了一系列新的人工智能產品，對使用OpenAI技術的互聯網服務的需求一直強勁。

期內，微軟來自電腦預先安裝Windows系統的銷售下跌12%，市場調研機構IDC指同期PC出貨量跌13%。Hood表示，主要是一些返校PC銷售提振業績，但PC市場的整體趨勢沒有變化。期內，微軟來自設備的收入下降20%。

微軟的 Xbox 視頻遊戲內容和服務收入本季度增長5%。

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