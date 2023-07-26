moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

調查：駐港外派員工薪酬福利排名上升至全球第5位 遜內地

人力資源管理顧問機構ECA International發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」結果，香港於2022年的全球外派員工薪酬福利排名中上升3名至全球第5位，但總價值相比2021年下降2%。

香港外派員工整體薪酬組合的總價值為27.802萬美元(約218.16萬港元)，當中現金薪酬和福利成本分別下跌2400美元和1600美元。

ECA International亞太區域總監關禮廉表示，香港於2021年的整體薪酬福利組合錄得升幅，但由於現金薪酬有所下降，令2022年之整體組合價值再度下跌。另外，港元表現相對強勢，令香港的排名上升3名，而其他地區因貨幣貶值，導致薪酬福利組合價值下跌。

新加坡於2022年的薪酬福利組合價值增長4%至約25.87萬美元。新加坡較高的租金成本帶動福利成本上升9%，為亞太地區福利成本升幅最大的地區，並使其全球外派員工薪酬福利排名上升六名至第16位。

內地的排名保持不變，僅次於日本和印度，成為亞太地區外派員工薪酬福利排名第三位，及全球排名第四位。日本續成為全球外派員工薪酬福利排名第二位。

 

其他報道

Alphabet第二季多賺近15% 收市後升5.76%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止3連跌 港元升值 港美息差續擴闊

碧桂園「21碧地01」債跌停 昨晚稱畢馬威審查資產報道不實

大摩：內地需迅速跟進寬鬆政策 股市升勢才能長久

螞蟻集團擬重組 準備赴港IPO

歐舒丹擬私有化 曾升10%

美參議院通過修正案　要求美企通知政府對中國的科技投資

新加坡GIC錄得七年來最差五年回報 「我們還沒有走出困境」

馬斯克旗下X下調廣告費 最多5折 警告廣告支出門檻不達標將失去「金剔」

恒指低開93點 科指跌1% 聯想跌3% 小鵬跌4%

港股ADR跌133點 夜期低水44點 美期跌亞股個別發展 恒汽等業績

ASMPT第二季少賺66%遜預期 中期息0.61元 第三季銷售收入料跌23%

聯儲局將議息 美股上升 道指創17個月高 近6年半最長升浪

北水增持商湯 減持華能國際電力

 

 

 

 