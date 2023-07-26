香港外派員工整體薪酬組合的總價值為27.802萬美元(約218.16萬港元)，當中現金薪酬和福利成本分別下跌2400美元和1600美元。

ECA International亞太區域總監關禮廉表示，香港於2021年的整體薪酬福利組合錄得升幅，但由於現金薪酬有所下降，令2022年之整體組合價值再度下跌。另外，港元表現相對強勢，令香港的排名上升3名，而其他地區因貨幣貶值，導致薪酬福利組合價值下跌。

新加坡於2022年的薪酬福利組合價值增長4%至約25.87萬美元。新加坡較高的租金成本帶動福利成本上升9%，為亞太地區福利成本升幅最大的地區，並使其全球外派員工薪酬福利排名上升六名至第16位。

內地的排名保持不變，僅次於日本和印度，成為亞太地區外派員工薪酬福利排名第三位，及全球排名第四位。日本續成為全球外派員工薪酬福利排名第二位。

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