人力資源管理顧問機構ECA International發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」結果，香港於2022年的全球外派員工薪酬福利排名中上升3名至全球第5位，但總價值相比2021年下降2%。
香港外派員工整體薪酬組合的總價值為27.802萬美元(約218.16萬港元)，當中現金薪酬和福利成本分別下跌2400美元和1600美元。
ECA International亞太區域總監關禮廉表示，香港於2021年的整體薪酬福利組合錄得升幅，但由於現金薪酬有所下降，令2022年之整體組合價值再度下跌。另外，港元表現相對強勢，令香港的排名上升3名，而其他地區因貨幣貶值，導致薪酬福利組合價值下跌。
新加坡於2022年的薪酬福利組合價值增長4%至約25.87萬美元。新加坡較高的租金成本帶動福利成本上升9%，為亞太地區福利成本升幅最大的地區，並使其全球外派員工薪酬福利排名上升六名至第16位。
內地的排名保持不變，僅次於日本和印度，成為亞太地區外派員工薪酬福利排名第三位，及全球排名第四位。日本續成為全球外派員工薪酬福利排名第二位。
其他報道
港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止3連跌 港元升值 港美息差續擴闊
馬斯克旗下X下調廣告費 最多5折 警告廣告支出門檻不達標將失去「金剔」
港股ADR跌133點 夜期低水44點 美期跌亞股個別發展 恒汽等業績
ASMPT第二季少賺66%遜預期 中期息0.61元 第三季銷售收入料跌23%