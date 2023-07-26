劉易斯為投資公司 Tavistock Group 的創始人，將面臨十幾項指控，包括證券欺詐。

紐約南區美國檢察官達 Damian Williams在聲明中表示，「這一切都沒有必要，劉易斯是一個富有的人」，「但正如我們所指控的那樣，他利用內幕信息作為對員工的補償，或給他的朋友和愛人作為禮物」。

劉易斯律師表示，「政府對劉易斯的指控犯了嚴重的判斷錯誤(egregious error)，劉易斯是一位 86 歲的老人，他的正直無可挑剔，成就斐然」。

檢察官聲稱劉易斯從事內幕交易8年，披露多間公司的重要非公開信息，包括 Solid Biosciences、Australian Agriculture Co. 和 Mirati Therapeutics。 據稱，劉易斯向他的飛行員每人借出50萬美元，以便他們可以在一家公司的臨床試驗消息公開之前購買股票。

檢察官還指控劉易斯通過空殼公司和虛假文件隱藏其真實的股份所有權，從而欺騙美國證券交易委員會和一間名為Mirati Therapeutics的公司。

當局稱，多年來，劉易斯利用他進入公司董事會的機會獲取有價值的信息，並在信息公開之前將其洩露給其他人。2019年，澳洲農業公司董事會成員告訴劉易斯，該公司在大範圍洪水之後遭受了物質損失，保險不會承保其牛群損失。根據起訴書，劉易斯給他的兩名私人飛行員打電話，向他們透露重要的非公開信息，並告訴他們立即出售公司股票。

同年，據稱他在得知即將進行的私人投資和臨床試驗後，告訴韓國女友購買生物技術公司 Solid Biosciences 的股票。 起訴書稱，這位女友支付了70 萬美元，「幾乎是她所有可用資金」，購買了15萬股股票。檢察官稱，她出售了這些股票並獲利84.9萬美元。

Tavistock、熱刺未回覆查詢。

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