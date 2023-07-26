摩根士丹利警告稱，除非北京迅速跟進可行的寬鬆政策，否則股市反彈可能消退，市場擔憂後續寬鬆跟進，A股、港股、人民幣均回軟。恒指今早低開93點，高位跌29點，低位跌188點，高低波幅159點。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。上升股份比例為19.26%，下跌為28.84%，無升跌為51.88%。