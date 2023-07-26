摩根士丹利警告稱，除非北京迅速跟進可行的寬鬆政策，否則股市反彈可能消退，市場擔憂後續寬鬆跟進，A股、港股、人民幣均回軟。恒指今早低開93點，高位跌29點，低位跌188點，高低波幅159點。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。上升股份比例為19.26%，下跌為28.84%，無升跌為51.88%。
恒指半日跌154點或0.79%，報19280點，大市成交金額445億元；國指跌78點或1.19%，報6525點。恒生科技指數收報4198點，跌1.38%。
藍籌股成交金額165.4億元，佔大市成交37.16%；科指成份股成交金額92.32億元，佔大市成交20.74%；國指成份股成交金額136.16億元，佔大市成交30.59%。
24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.47億港元，佔大市成交的0.11%。
窩輪及牛熊證成交金額減少22.16%，至92.53億元，佔大市成交20.76%。牛熊證成交金額28.41億元，減少34.99%；窩輪成交金額64.11億元，減少14.7%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。藥明生物（2269）、創科實業（0669）、銀娛（0027）貢獻恒指較多。
藍籌22隻升，53隻下跌，5隻無升跌。創科實業（0669）升2.49%，收報86.6元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌6.4%，收報8.77元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報28.65元，升1.96%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報61.1元，跌6%。
恒指跌穿250天線(19325.11點)。科指續高於10天線(4143.09點)。
北水南下合計淨流入5.61億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出4.96億元人民幣，終止單日流入。
碧桂園（2007）「21碧地01」債跌停 昨晚稱畢馬威審查資產報道不實。收報1.48元，跌0.67%。
螞蟻集團擬重組 準備赴港IPO。阿里（9988）收報93.45元，跌1.79%。
歐舒丹（0973）擬私有化。昨公布首季銷售額增24.5%。收報23.6元，升12.65%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國環保能源（0986）停牌。恒大汽車（0708）停牌。IMAX（1970）收報9.49元，跌0.11%。新東方（9901）收報39.25元，跌0.63%。
ASMPT（0522）第二季少賺66%遜預期，中期息0.61元，第三季銷售收入料跌23%。收報78.7元，跌1.5%。
華能（0902）半年扭虧賺65億元人幣不派中期息。收報4.42元，升1.84%。
利福中國（2136）料上半年盈利逾1.1億人幣。收報1.03元，升0.98%。
中海石油化學（3983）：撇除賣產收益，上半年核心盈利按年倒退。收報1.85元，升0.54%。
九毛九（9922）料上半年至少多賺2.8倍至2.2億人幣。收報13.8元，升5.83%。
華住酒店（1179）：第二季平均可出租客房收入已超越疫情前。收報33.2元，跌2.92%。
中國春來教育（1969）新學年招生名額大幅增加近萬個。收報5.11元，跌2.29%。
花旗：7月首23日賭收達119億，富瑞：濠賭股復蘇之路不平坦。濠賭股新濠國際發展（0200）收報8.02元，跌0.99%。美高梅中國（2282）收報10.18元，升0.2%。澳博（0880）收報3.37元，跌0.88%。永利澳門（1128）收報7.81元，跌0.38%。銀河娛樂（0027）收報54.1元，升1.31%。金沙中國（1928）收報28.6元，升1.78%。
破頂股包括，三一國際（0631）創上市新高，見12.6元，收報12.56元，升6.98%；飛思達科技（1782）創上市新高，見9.11元，收報9.11元，升6.8%；中慶股份（1855）創上市新高，見22.8元，收報22.4元，升1.59%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見98.3元，收報92.75元，跌5.12%；譽燊豐控股（2132）創上市新高，見0.445元，收報0.445元，升9.88%；力盟科技（2405）創上市新高，見4.79元，收報4.58元，升6.26%；德銀天下（2418）創上市新高，見2.08元，收報2.01元，升1.52%；名創優品（9896）創上市新高，見40.7元，收報40.45元，升0.12%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1073.1元，收報1073.1元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108元，收報108元，升0.19%；藥師幫（9885）創上市新高，見48.2元，收報47.05元，升1.29%；中遠海運國際（0517）創52周高，見2.99元，收報2.99元，升3.1%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.201元，收報0.2元，升4.71%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.89元，收報2.88元，升2.86%；靄華押業信貸（1319）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升1.82%；環球信貸集團（1669）創52周高，見0.59元，收報0.54元，跌3.57%；達力普控股（1921）創52周高，見3.45元，收報3.38元，無升跌；安樂工程（1977）創52周高，見1.52元，收報1.47元，跌2%；美高域（1985）創52周高，見1.23元，收報1.22元，升4.27%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見64.8元，收報64.45元，跌0.08%。
16隻股份創上市新低，其中十隻包括，銀城國際（1902）低見0.091元，收報0.092元，跌3.16%；國美零售（0493）低見0.072元，收報0.078元，升5.41%；神話世界（0582）低見0.074元，收報0.077元，跌4.94%；稀鎂科技（0601）低見0.119元，收報0.119元，跌1.65%；恒盛地產（0845）低見0.023元，收報0.026元，跌29.73%；諾發集團（1360）低見0.015元，收報0.016元，跌5.88%；天潔環境（1527）低見0.73元，收報0.73元，跌5.19%；銀城國際控股（1902）低見0.091元，收報0.092元，跌3.16%；信懇智能（1967）低見1.8元，收報2.16元，跌13.6%；微泰醫療－Ｂ（2235）低見5元，收報5元，跌1.57%。
33隻股份創52周低，其中十隻包括，中國北大荒（0039）低見0.079元，收報0.095元，跌22.13%；東北電氣（0042）低見0.228元，收報0.228元，跌2.98%；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；大同機械（0118）低見0.235元，收報0.235元，跌4.47%；中國興業控股（0132）低見0.18元，收報0.18元，跌10%；中國華星（0485）低見0.121元，收報0.121元，跌2.42%；天元醫療（0557）低見0.65元，收報0.65元，跌8.45%；水發興業能源（0750）低見0.52元，收報0.53元，跌8.62%；凌銳控股（0784）低見0.119元，收報0.12元，跌5.51%；高陽科技（0818）低見0.6元，收報0.62元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，怡康泰工程集團（8445）收報0.6元，升46.34%；瑞風新能源（0527）收報0.32元，升39.13%；中國數字視頻（8280）收報0.036元，升28.57%；中國衛生集團（0673）收報0.9元，升25%；中泛控股（0715）收報0.022元，升22.22%；上海証大（0755）收報0.017元，升21.43%；童園國際（3830）收報0.046元，升21.05%；國藥科技股份（8156）收報0.012元，升20%；悅達國際控股（0629）收報0.111元，升18.09%；正商實業（0185）收報0.66元，升17.86%；舍圖控股（8392）收報0.065元，升16.07%。
下跌異動股，包括，恒盛地產（0845）創上市新低，見0.023元，收報0.026元，跌29.73%；中國北大荒（0039）見52周低0.079元，收報0.095元，跌22.13%；捷利交易寶（8017）見52周低0.45元，收報0.5元，跌20.63%；江山控股（0295）收報0.06元，跌17.81%；嘉進投資國際（0310）收報0.016元，跌15.79%；中達集團控股（0139）收報0.022元，跌15.38%；秀商時代控股（1849）收報0.187元，跌15%；世紀建業（0079）收報0.092元，跌14.81%；澳洲成峰高教（1752）收報0.056元，跌13.85%。
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