恒生（0011）宣布，認購第八批銀色債券可享7項費用豁免優惠，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、將非上市債券由其他銀行轉入手續費，以及將非上市債券轉出其他銀行手續費。
該行客戶由7月28日（星期五）上午9時至8月9日（星期三）下午2時，可透過各種線上線下渠道認購第八批銀色債券，包括︰個人Mobile App、個人e-Banking、電話理財或到分行遞交認購表格。
恒生同時推網上投資服務大抽獎。由7月1日至9月29日，客戶凡經網上途徑成功認購指定產品（包括第八批銀色債券）或完成指定服務（如開立證券戶口、開立 SimplyFund 戶口、透過基金投資戶口認購基金等）即可參加大抽獎。認購指定產品或完成項目愈多，中獎機會愈大，有機會贏取1萬元Apple Store禮品卡（名額共30個）。
恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，今批銀色債券的息率最低為5厘，較市面上不少同類產品為高，一方面可為長者提供中等年期且風險低的穩定回報，同時亦 可對抗通脹，為資產保值。此外，銀色債券入場門檻低且認購手續簡便，各項因素結合相信對銀髮族有一定吸引力。
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