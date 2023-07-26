大摩稱北京要跟進可行的寬鬆政策股市才能長久，市場擔憂後續寬鬆跟進，A股、港股下跌，人民幣偏軟重返7.15。聯儲局明晨公布議息結果，美期個別發展，變幅暫不足0.1%，亞股微跌，韓股則因EV電池相關股獲利盤湧現而跌幅較大。大市成交縮減38%，北水轉流入流入77億元，恒指科指尾市跌幅收窄，250天線失而復得，內房股領跌，內需、科技股亦向下，賭股、金礦股上升。