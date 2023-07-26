大摩稱北京要跟進可行的寬鬆政策股市才能長久，市場擔憂後續寬鬆跟進，A股、港股下跌，人民幣偏軟重返7.15。聯儲局明晨公布議息結果，美期個別發展，變幅暫不足0.1%，亞股微跌，韓股則因EV電池相關股獲利盤湧現而跌幅較大。大市成交縮減38%，北水轉流入流入77億元，恒指科指尾市跌幅收窄，250天線失而復得，內房股領跌，內需、科技股亦向下，賭股、金礦股上升。
恒指今早低開93點，高位跌29點，低位跌188點，高低波幅159點。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。上升股份比例為28.15%，下跌為32.96%，無升跌為38.88%。
恒指收市跌69點或0.36%，報19365點，大市成交金額874億元，較上日減少38.43%，是7月21日766.23億元成交後最少；國指跌55點或0.83%，報6549點。恒生科技指數收報4218點，跌0.91%。
藍籌股成交金額358.55億元，佔大市成交41.02%；科指成份股成交金額194.35億元，佔大市成交22.23%；國指成份股成交金額292.89億元，佔大市成交33.51%。
24隻雙櫃台股，總成交0.79億元人民幣，相當於約0.87億港元，佔大市成交的0.1%。
窩輪及牛熊證成交金額減少13.3%，至103.06億元，佔大市成交11.78%。牛熊證成交金額33.72億元，減少22.85%；窩輪成交金額69.34億元，減少7.75%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌37隻升，39隻下跌，4隻無升跌。金沙中國（1928）升3.74%，收報29.15元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌7.68%，收報8.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報11.98元，升3.28%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報60.5元，跌6.92%。
恒指250天線(19325.45點)失而復得。科指續高於10天線(4145.1點)。
北水南下合計淨流入77.83億元，終止單日流出，淨流入金額是年7月24日97.96億元後最多。南水北上合計淨流入5.15億元人民幣，較上日減少97.29%，連續第2日流入，累計流入194.99億元。
中滙集團（0382）首三財季多賺逾16%。收報2.3元，升1.77%。
匯豐下調舜宇光學（2382）目標價至96.4元 維持「買入」評級。收報66.1元，跌1.86%。
碧桂園（2007）「21碧地01」債跌停 昨晚稱畢馬威審查資產報道不實。收報1.44元，跌3.36%。
螞蟻集團擬重組 準備赴港IPO。阿里（9988）收報93.85元，跌1.37%。
歐舒丹（0973）擬私有化。昨公布首季銷售額增24.5%。收報22.8元，升8.83%。曾升最多13.13%，是5月5日後最大升幅，當日升幅為15.42%。今曾高見23.7元，是6月20日23.7元後最高。連升4日，累計升2.59元，對上一次連升4日是3月16日。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國環保能源（0986）停牌。恒大汽車（0708）停牌。IMAX（1970）收報9.51元，升0.11%。新東方（9901）創52周高，見40.15元，收報39.8元，升0.76%。
ASMPT（0522）第二季少賺66%遜預期，中期息0.61元，第三季銷售收入料跌23%。收報79.6元，跌0.38%。
華能（0902）半年扭虧賺65億元人幣不派中期息。收報4.38元，升0.92%。
利福中國（2136）料上半年盈利逾1.1億人幣。收報1.05元，升2.94%。
中海石油化學（3983）：撇除賣產收益，上半年核心盈利按年倒退。收報1.86元，升1.09%。
九毛九（9922）料上半年至少多賺2.8倍至2.2億人幣。收報13.92元，升6.75%。
華住酒店（1179）：第二季平均可出租客房收入已超越疫情前。收報33.65元，跌1.61%。
中國春來教育（1969）新學年招生名額大幅增加近萬個。收報5.14元，跌1.72%。
花旗：7月首23日賭收達119億，富瑞：濠賭股復蘇之路不平坦。濠賭股新濠國際發展（0200）收報8.09元，跌0.12%。美高梅中國（2282）收報10.24元，升0.79%。澳博（0880）收報3.45元，升1.47%。永利澳門（1128）收報7.91元，升0.89%。銀河娛樂（0027）收報54.55元，升2.15%。金沙中國（1928）收報29.15元，升3.74%。
破頂股包括，三一國際（0631）創上市新高，見12.82元，收報12.78元，升8.86%；飛思達科技（1782）創上市新高，見10.16元，收報10元，升17.23%；中慶股份（1855）創上市新高，見23.3元，收報23.3元，升5.67%；馬可數字科技（1942）創上市新高，見98.3元，收報95.05元，跌2.76%；譽燊豐控股（2132）創上市新高，見0.445元，收報0.445元，升9.88%；力盟科技（2405）創上市新高，見4.79元，收報4.65元，升7.89%；德銀天下（2418）創上市新高，見2.08元，收報1.98元，無升跌；名創優品（9896）創上市新高，見41.6元，收報41.05元，升1.61%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1073.1元，收報1073.1元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見531.25元，收報531.25元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見108元，收報107.7元，跌0.09%；藥師幫（9885）創上市新高，見48.2元，收報46.65元，升0.43%；新東方（9901）創52周高，見40.15元，收報39.8元，升0.76%；東亞銀行（0023）創52周高，見12.28元，收報12.24元，升0.66%；通天酒業（0389）創52周高，見0.118元，收報0.117元，升0.86%；中遠海運國際（0517）創52周高，見3.11元，收報3.1元，升6.9%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.22元，收報0.215元，升12.57%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.97元，收報2.93元，升4.64%；位元堂（0897）創52周高，見0.455元，收報0.45元，升1.12%；AEON CREDIT（0900）創52周高，見5.55元，收報5.53元，升0.73%。
破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見64.85元，收報64.65元，升0.23%。
31隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.41元，收報0.465元，無升跌；銀城國際（1902）低見0.089元，收報0.089元，跌6.32%；科軒動力控股（0476）低見0.027元，收報0.028元，無升跌；國美零售（0493）低見0.072元，收報0.076元，升2.7%；神話世界（0582）低見0.074元，收報0.076元，跌6.17%；稀鎂科技（0601）低見0.119元，收報0.119元，跌1.65%；豐盛控股（0607）低見0.038元，收報0.038元，跌7.32%；中國國家文化產業（0745）低見0.037元，收報0.044元，升10%；恒盛地產（0845）低見0.023元，收報0.027元，跌27.03%；志道國際（1220）低見0.022元，收報0.023元，跌11.54%。
53隻股份創52周低，其中十隻包括，龍源電力（0916）低見7.42元，收報7.49元，跌2.73%；大中華控股（0021）低見0.076元，收報0.077元，跌9.41%；港通控股（0032）低見8.15元，收報8.15元，無升跌；中國北大荒（0039）低見0.079元，收報0.088元，跌27.87%；東北電氣（0042）低見0.228元，收報0.231元，跌1.7%；渝太地產（0075）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；天利控股集團（0117）低見0.345元，收報0.36元，跌1.37%；大同機械（0118）低見0.235元，收報0.237元，跌3.66%；卓能（集團）（0131）低見1.76元，收報1.8元，無升跌；中國興業控股（0132）低見0.18元，收報0.215元，升7.5%。
異動股
上升異動股，包括，中國基礎能源（8117）收報0.08元，升56.86%；怡康泰工程集團（8445）收報0.6元，升46.34%；瑞風新能源（0527）收報0.3元，升30.43%；悅達國際控股（0629）收報0.121元，升28.72%；威訊控股（1087）收報0.455元，升22.97%；帝國金融集團（8029）收報0.098元，升22.5%；標準發展集團（1867）收報0.275元，升22.22%；PALADIN（0495）收報0.056元，升21.74%；BOSSINI INT'L（0592）收報0.295元，升20.41%；紫荊國際金融（8340）收報0.305元，升19.61%。
下跌異動股，包括，中國北大荒（0039）見52周低0.079元，收報0.088元，跌27.87%；恒盛地產（0845）創上市新低，見0.023元，收報0.027元，跌27.03%；萬勵達（8482）創上市新低，見0.04元，收報0.042元，跌25%；浙江聯合投資（8366）收報0.036元，跌18.18%；億達中國（3639）收報0.166元，跌17%；朸濬國際（1355）收報0.171元，跌16.59%；嘉進投資國際（0310）收報0.016元，跌15.79%；中達集團控股（0139）收報0.022元，跌15.38%；知行集團控股（1539）收報0.395元，跌15.05%；長盈集團（控股）（0689）見52周低0.022元，收報0.024元，跌14.29%。
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