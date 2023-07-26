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富途推出銀債9免優惠 銀髮一族開戶可獲最多2400元迎新獎賞

第八批銀債將於周五（28日）起接受認購，富途宣布，推出9免優惠，包括認購手續費、申請手續費、托管費、不動戶費、轉入費、轉出費、代收利息手續費、提早贖回及到期收利息手續費。同時推出開戶獎賞，最多可獲2400元迎新獎賞。

合資格長者存入10萬元或以上，並將資金留存於戶口不少一年，可獲最多1400元的迎新獎賞，以及總值1,000元超市禮券。再成功邀請身邊60歲或以上的新客戶並存入資金，即可獲得700元股票現金券。受邀新客戶存入1萬元亦可額外獲200元股票現金券。現時客戶邀60歲或以上新客戶存入新資金則可獲700元獎賞。

此外，富途為銀髮一族設24小時諮詢專線，專門解答年長投資者對銀債的疑問，並預約專人1對1服務。於港鐵站、金鐘辦公室服務，地區流動車等推廣活動地點等亦可辨埋開戶認購手續。今年富途將於8月於尖沙咀開設富途體驗店，特設排隊快線提供認購服務。

富途稱，根據去年富途平台上銀債的認購數據，獲得逾2000人認購，累積超過3.4億元認購金額。富途證券創辦人李華表示，環球市場不穩，留意到投資者對於有穩定回報且低風險的投資產品需求增加，今年政府加大債券額至500億元，並將息率勁加1厘至5厘，相信會吸引不少銀髮族的投資者認購。

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