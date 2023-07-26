由中銀香港(2388﹚冠名贊助、中國香港田徑總會主辦，於2023年11月19日舉辦首屆「中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松」，是首個在港珠澳大橋舉辦的半馬拉松賽事。總會今日於中銀大廈舉行新聞發布會公布比賽詳情及報名方法，並邀請港協義務秘書長楊祖賜、中國香港田徑總會會長毛浩輯、中國香港田徑總會主席關祺、中銀香港副總裁陳文等主持啟動儀式。賽事名額共8000個，分挑戰組及公開組進行，歡迎全球跑步愛好者參加。今次半馬拉松賽事的路程約為21.1公里，賽事的起跑點位於港珠澳大橋香港口岸，參加者起跑後將沿港珠澳大橋香港連接路，途經亞洲國際博覽館及香港國際機場，到達設於港珠澳大橋香港段約10.5公里處的折返點，再折返跑回港珠澳大橋香港口岸的終點。
在活動上，田總主席關祺表示，眾所周知，港珠澳大橋象徵香港與內地最直接、最緊密的連結，亦是大灣區發展藍圖的重要一環，能夠在此舉行半馬拉松活動對總會而言是一個重要的里程碑，相信對參賽跑手來說亦別具意義。
中銀香港副總裁陳文表示，中銀香港很榮幸成為這次活動的冠名贊助商，同時我們也聯同中銀人壽支持這一項極具標誌性的本地大型體育活動，說好香港故事，推動大灣區互動交融。