在活動上，田總主席關祺表示，眾所周知，港珠澳大橋象徵香港與內地最直接、最緊密的連結，亦是大灣區發展藍圖的重要一環，能夠在此舉行半馬拉松活動對總會而言是一個重要的里程碑，相信對參賽跑手來說亦別具意義。

中銀香港副總裁陳文表示，中銀香港很榮幸成為這次活動的冠名贊助商，同時我們也聯同中銀人壽支持這一項極具標誌性的本地大型體育活動，說好香港故事，推動大灣區互動交融。