歐冠昇正隨同行政長官李家超到印尼訪問，他在當地接受本港傳媒訪問時表示，在惡劣天氣下維持交易首要確保所有市場參與者安全，有關舉措涉及監管機構及多個市場持分者，將會諮詢市場意見，,強調要確保有關基建準備好才能推出，暫時未有時間表。

相關新聞：港交所所與印尼證券交易所簽署合作備忘

至於「港幣—人民幣」雙櫃台推出1個月，人民幣櫃台成交比重仍遠低於港幣櫃台，歐冠昇稱表現與預期相若，相信未來當人民幣櫃台納入南向港股通，配合本港有約1萬億元人民幣資金池，市場將會迎接重要里程碑。

歐冠昇說，正努力推動人民幣櫃台納入南向港股通，但相關基建需時改動，亦要確保造市商和系統準備好，內地方面亦有不少工作需要進行，暫時未有推出時間表，期望很快有新消息。

此外，港交所今日宣布與與印尼證券交易所簽署合作備忘錄，開拓多個戰略領域的機遇，共同推動雙方金融市場的發展。

對此歐冠昇表示，對於推動企業在兩地雙重上市的潛在可能性，雙方合作仍屬早期階段，目前仍在協調，今次合作備忘錄主要目標，包括合作研究推動跨境上市，認為有助印尼企業獲取資本以推動增長；同時亦計劃推動雙方在產品發展上合作，特別是印尼有不少企業或獨角獸企業需要香港的專業服務支援。

他續稱，雙方亦會在ESG加強合作，加強與內地及可持續發展的聯繫，印尼方面亦正探討參與港交所推出碳交易市場的機會。

至於今年印尼交易所集資額超越香港，歐冠昇認為兩地各有優勢，印尼市場有不少大宗商品企業，並建立強勁的本地生態系統，香港則有國際優勢，例如資本自由流動等。他強調，歡迎任何合資格企業來港上市，包括小型企業，期望能幫助實體經濟發展。

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