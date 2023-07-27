鮑威爾表示，「我認為，如果數據支持的話，我們肯定有可能在9月會議上再次加息，也有可能選擇按兵不動」。鮑威爾稱，決策層沒有做出是否每隔一次會議進行加息的決定。「我們將在每次會議上做決定」。

鮑威爾認為，聯儲局今年不會減息，指出需要結合通脹水平和下降速度判斷何時減息，又指可能會在繼續量化緊縮的同時減息。

鮑威爾又指，通脹已經緩和，但距離2%目標仍有距離，核心通脹仍高，需要在一段時間內將政策保持在限制性水平。「我們打算繼續保持貨幣政策的限制性，直到確信通脹持續下降至2％的目標，如果合適的話，我們準備進一步收緊政策」，「我們認為這個過程可能還有很長的路」。

鮑威爾稱，鑒於近期經濟數據展現出韌性，央行內部的經濟學家不再認為美國經濟會陷入衰退。

聯儲局FOMC下次會議將於9月19-20日舉行，再之後一次會議是10月31日-11月1日。8月將有傑克遜霍爾央行年度研討會，屆時鮑威爾將有機會進一步闡述聯儲局對利率路徑的看法。

彭博社報道，Santander US Capital Markets首席美國經濟學家Stephen Stanley表示，「現在默認聯儲局還會再次行動，至少還要再加一次，但是時機是靈活的，取決於經濟數據的表現。鮑威爾今天又一次強調了聯儲局會在逐次會議上做決定」。

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