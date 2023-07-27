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道指連升13日 創1987年以來最長升浪 收市升82點

聯儲局一如預期加息，美債息向下，美債倒掛個別發展，道指創15個月高，連升13日，對上一次是1987年1月20日。谷歌母公司Alphabet Inc.因收入超預期而攀升至15個月高點；微軟則因銷售乏力創出1月以來最大跌幅；德州儀器的低迷預期打壓了晶片股。

道瓊斯工業平均指數收漲82點，升幅0.24%，報35520點。標普500指數收跌0點，跌幅0.02%，報4566點。納斯達克綜合指數收跌17點，或0.13%，報14127點。

波音升8.7%，報232.8美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻123點，而微軟跌3.76%，報337.77元，拖低道指87點。

科技股方面，蘋果收市報194.5元，升0.45%，谷歌母公司Alphabet收市報129.27元，升5.77%，亞馬遜收市報128.15元，跌0.75%，Facebook收市報298.57元，升1.39%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.53%，報465點。德國DAX指數收跌0.5%，報16131點；法國CAC 40指數跌1.36%，報7315點；英國富時100指數收跌0.2%，報7676點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.82%，報7395點。

美國2年期債息曾跌最多1.15%，低見4.8184厘，是7月24日4.8181厘後最低。收市報4.8516厘，是7月21日後收市新低，當日報4.8372厘。連跌2日，累計0.0675厘，對上一次連跌2日是7月13日。

美國10年期債息曾跌最多1.07%，是7月24日後最大跌幅。低見3.8431厘，是7月24日3.7898厘後最低。收市報3.8668厘，是7月21日後收市新低，當日報3.8349厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至96.916基點，是7月19日95.743基點後最窄。收市報98.895基點，是7月18日後收市最窄，當日報98.482基點。連續兩日收窄，累計6.196基點，對上一次連續兩日收窄是7月13日。

美3個月10年期債息續倒，曾擴闊至162.746基點，是7月25日163.878基點後最闊。收市報158.95基點，是7月21日後最闊，當日報159.206基點。連續兩日擴闊，累計3.845基點，對上一次連續兩日擴闊是7月18日。

道指曾升最多0.55%，是7月24日後最大升幅，當日升幅為0.67%。高見35633.61點，是2022年2月10日35800.24點後最高。收市報35520.12點，是2022年2月9日後收市新高，當日報35768.06點。連升13日，累計升1785.24點，對上一次連升13日是1987年1月20日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月18日。

標指曾跌最多0.44%，是7月20日後最大跌幅，當日跌幅為0.84%。低見4547.58點，是7月24日4541.29點後最低。收市報4566.75點，是7月24日後收市新低，當日報4554.64點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是7月19日。

納指曾跌最多0.73%，是7月20日後最大跌幅，當日跌幅為2.28%。低見14041.95點，是7月24日13997.13點後最低。收市報14127.28點，是7月24日後收市新低，當日報14058.87點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是7月18日。

 

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