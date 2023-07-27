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港股ADR升116點 夜期高水176點 美期個別發展 亞股升 普拉達等業績

美股上升，港股ADR升116點或0.6%，報19481點，夜期升166點或0.86%，報19541點，夜期高水176點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.87%，折合報343.97元；阿里巴巴（9988）升0.94%，折合報94.73元；美團（3690）升0.97%，折合報136.21元；匯控（0005）升1.15%，折合報65.39元；建行（0939）跌0.31%，折合報4.38元。

道期現跌0.114%；標期現升0.06%；納期現升0.29%。日本東證指數現跌0.15%；韓國KOSPI指數現升0.39%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.67%。

VIX指數隔晚跌4.83%或0.67點，報13.19點。

紐油現升0.27%或0.21美元，報79美元；布油現升0.12%或0.09美元，報83.02美元；金價現跌0%或0.06美元，報1972.01美元；LME 銅期貨隔晚跌0.64%或56美元，報8617.5美元。美國10年期債息現升0.05%或0.002厘，報3.8688厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公業績，包括，普拉達（1913）、汽車之家－Ｓ（2518）、CEC，INT'L，HOLD（0759）、中華汽車（0026）、中信資源（1205）、國際家居零售（1373）等。

福士斥資54億入股小鵬（9868）4.99%股權。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：惡劣天氣下維持港股交易仍在研究中，未有時間表。港交所所與印尼證券交易所簽署合作備忘錄。

五菱汽車（0305）發盈喜，料中期轉賺100萬人幣。

中匯集團（0382）：有信心達到年收入19億人幣目標。

騰訊科技深圳公司新增房地產業務，騰訊（0700）否認進軍房地產。

IFR：長城汽車（2333）投資的毫末智行考慮進行香港IPO。

內地7月網遊版號清單，缺網易（9999），騰訊間接入圍，心動（2400）上榜。

ASMPT（0522）黃梓达：熱壓焊接技術將成強大武器。

港燈（2638）8月燃料調整費繼續下調，今年內有望續回落。

 

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