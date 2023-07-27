恒指今早高開136點或0.71%，報19502點，大市成交金額16億元；國指今早高開70點或1.07%，報6619點。恒生科技指數開市報4296點，升1.83%。
通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為11.42%，下跌為2.61%，無升跌為85.96%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。招商銀行（3968）、長實集團（1113）、安踏（2020）拖累大市。
藍籌58隻升，8隻下跌，14隻無升跌。舜宇（2382）升2.12%，報67.5元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌1.01%，報6.85元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，4隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報69.55元，升14.96%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報132.1元，跌0.68%。
恒指高於10天線(19170.55點)、250天線(19321.16點)，上試100天線(19577.85點)。科指高於10天線(4166.59點)。
歐舒丹（0973）：控股股東不時審閱各股權方案 未有明確計劃。開市報22.95元，升0.66%。
美國加息，銀行股匯控（0005）創52周高，見64.9元，開市報64.9元，升0.39%。中銀香港（2388）開市報23.6元，升0.64%。恒生（0011）開市報115.5元，升0.09%。渣打集團（2888）無成交，報72.05元。
本地地產股新世界發展（0017）開市報19元，無升跌。新鴻基地產（0016）開市報97.65元，升0.21%。長實集團（1113）開市報44.1元，跌0.23%。恒地（0012）開市報23.35元，跌0.21%。
多間公司最快今日公業績，績前表現如下，普拉達（1913）開市報59.5元，升1.71%。汽車之家－Ｓ（2518）開市報59.85元，無升跌。CEC INT'L HOLD（0759）無成交，報0.415元。中華汽車（0026）無成交，報68.3元。中信資源（1205）無成交，報0.39元。國際家居零售（1373）無成交，報2.93元。
福士斥資54億入股小鵬（9868）4.99%股權。開市報69.55元，升14.96%。
港交所（0388）行政總裁歐冠昇：惡劣天氣下維持港股交易仍在研究中，未有時間表。港交所所與印尼證券交易所簽署合作備忘錄。開市報306.6元，升0.86%。
五菱汽車（0305）發盈喜，料中期轉賺100萬人幣。開市報0.73元，升2.82%。
中匯集團（0382）：有信心達到年收入19億人幣目標。無成交，報2.3元。
騰訊科技深圳公司新增房地產業務，騰訊（0700）否認進軍房地產。開市報346元，升1.47%。
IFR：長城汽車（2333）投資的毫末智行考慮進行香港IPO。開市報9.74元，升2.2%。
內地7月網遊版號清單，缺網易（9999），騰訊間接入圍，心動（2400）上榜。網易開市報170元，升1.55%。
心動（2400）開市報17.5元，升2.22%。
ASMPT（0522）黃梓达：熱壓焊接技術將成強大武器。開市報78.35元，跌1.57%。
港燈（2638）8月燃料調整費繼續下調，今年內有望續回落。開市報4.81元，升0.21%。
破頂股包括，三一國際（0631）創上市新高，見12.98元，開市報12.98元，升1.56%；新東方（9901）創52周高，見41.9元，開市報41.9元，升5.28%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報0.01元；景聯集團（2929）無成交，報1.25元；帝王實業控股（2940）無成交，報0.54元；INTL GENIUS-6K（2943）無成交，報8.18元；壽康集團（2945）無成交，報0.6元；力寶華潤（2946）無成交，報0.82元；長城天下（2948）無成交，報0.3元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.01元；C-LINK SQ（2950）無成交，報1.73元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.01元；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.136元；中國寶力科技（2953）無成交，報0.8元；奧星生命科技（6118）創52周高，見2.95元，開市報2.95元，升1.37%；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見41.9元，開市報41.9元，升5.28%。
破頂指數成份股包括，理想（2015）創52周高，見155元，開市報155元，升4.1%；匯控（0005）創52周高，見64.9元，開市報64.9元，升0.39%。
異動股
上升異動股，包括，小鵬（9868）開市報69.55元，升14.96%；眾安集團（0672）開市報0.17元，升14.86%；奇士達（6918）開市報0.405元，升14.08%；恆宇集團（2448）開市報0.2元，升12.99%；恒達集團控股（3616）開市報0.215元，升11.4%；蔚來（9866）開市報102.2元，升10.55%；揚宇科技（8113）開市報0.145元，升9.43%。
下跌異動股，包括，捷利交易寶（8017）開市報0.5元，跌7.41%；浙商銀行（2016）開市報2.4元，跌6.98%；醫渡科技（2158）開市報5.23元，跌4.21%；阜博集團（3738）開市報2.58元，跌4.09%；雲音樂（9899）開市報74元，跌3.83%；榮智控股（6080）開市報0.053元，跌3.64%；北京建設（0925）開市報0.055元，跌3.51%；康特隆（1912）開市報0.06元，跌3.23%；中國中冶（1618）開市報1.92元，跌3.03%。
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