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內地6月全國規模以上工業企業利潤降8.3% 較上月收窄

國統局公佈，6月份全國規模以上工業企業利潤按年下降8.3%，降幅較5月份收窄4.3個百分點。 6月份實現利潤總額7198億元人民幣(下同)。 1-6月份全國規模以上工業企業利潤按年下降16.8%至3.39萬億元，較1—5月份收窄2.0個百分點。

分季度看，二季度規上工業企業利潤下降12.7%，降幅較一季度收窄8.7個百分點。上半年，規上工業企業利潤按年下降16.8%，降幅較1—5月份、一季度分別收窄2.0、4.6個百分點，累計利潤降幅自年初以來逐月收窄，工業企業利潤穩步恢復。

國家統計局工業司統計師孫曉解讀指，今年以來，隨著推動經濟持續回升向好各項政策措施落地顯效，工業生產穩步恢復，企業盈利逐月改善。總體看，工業企業利潤延續恢復態勢。下階段，要著力擴大有效需求，提高產銷銜接水平。

孫曉解讀指，七成以上行業盈利較一季度改善，製造業盈利改善明顯。上半年，製造業利潤降幅較一季度收窄9.4個百分點，帶動規上工業利潤降幅較一季度收窄7.4個百分點。

裝備製造業累計利潤增速由負轉正。上半年，裝備製造業利潤按年增長3.1%，實現由降轉增，增速較一季度大幅回升20.8個百分點。裝備製造業利潤佔規上工業的比重為34.3%，較一季度和上年同期分別提高6.8和6.7個百分點。分行業看，光伏設備、鋰離子電池、新能源汽車、高鐵車組等新產品生產快速增長，帶動電氣機械、汽車、鐵路船舶航空航天運輸設備行業利潤分別增長29.1%、10.1%、35.3%；通用設備行業受產業鏈發展帶動，利潤增長17.9%。

消費品製造業利潤加快回升。隨著擴大內需政策措施發力顯效，市場需求逐步釋放，多數消費品製造行業利潤改善。上半年，在13個主要消費品製造行業中，有10個行業利潤按年降幅較一季度收窄或由降轉增，佔76.9%。 6月份，消費品行業利潤加快回升，有10個行業當月利潤按年增長，較5月份增加5個，其中皮革製鞋行業利潤按年增長1.07倍，化纖行業利潤增長21.2%，家具、紡織服裝、文教工美、醫藥行業利潤分別增長7%—14%。

 

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