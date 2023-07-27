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台灣、英國 正式啟動「深化貿易夥伴關係」

台灣公布，和英國宣布正式啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership），將儘速先就投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。

英國將於今年晚些時候主辦第26屆英、台貿易會談。

針對台灣與英國強化貿易夥伴關係一事，中國駐英國大使館發聲明稱，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來」，並指出，英方有關做法違反一個中國原則。

英國自2020年脫歐後，積極拓展對外雙邊經貿關係，除了延續歐盟對外貿易協定網絡，也透過各種途徑，與其主要貿易往來國家就共同關切的貿易議題，共同調和彼此的貿易政策與規則，以建立長期性貿易夥伴關係。迄今，英國已經與印度、泰國等國家展開「深化貿易夥伴關係」諮商工作。

台英雙方規劃，將儘速先就投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。在投資領域方面，雙方係為共同建立公平競爭的投資環境；在能源領域合作應對氣候變遷與推動去碳化；在數位貿易領域共同提升可信賴的資料流動與保護。

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