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港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至近16年高 港元升穿7.8創7個月最強

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升12.16點子至5.24988%，是2007年10月18日後最高，當日報5.53643%。

港元現報7.7956元升值69點子，曾貶值最多1點子，報7.8026元，亦曾升值最多84點子，報7.7941元，是2022年12月30日7.792元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升105.12點子至5.24083%；1星期HIBOR升20.44點子至5.28917%；2星期HIBOR升18.58點子至5.28988%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升10.22點子至5.28411%；6個月期HIBOR升8.57點子至5.29143%；12個月期HIBOR升6.71點子至5.39762%。

美元指數現報100.83貶值0.057點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.366%，連續3日擴闊，利差是2023年7月17日後最闊，當日差距為-0.4017%。

對上一次連續3日擴闊，是2023年7月12日，當日利差報-0.3497%。

 

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