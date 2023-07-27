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安本料聯儲局9月將暫停加息

聯儲局如預期再加息0.25厘，使聯邦基金目標區間達到5.25至5.5%，為20年來的最高水平。安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong預期，美聯儲將在9月份暫停加息，因經濟活動持續地轉弱將為美聯儲提供暫停加息的空間，而且鮑威爾在新聞發布會上表示，考慮到目前的政策利率，美聯儲可以保持耐性，這顯示不願作出連續兩次加息的傾向。

Ray Sharma-Ong表示，長遠而言，如果通脹依然持續放緩，美聯儲將願意從限制性貨幣政策轉向中性，中性政策立場意味美聯儲利率在2%至2.5%之間，這與現時水平相差300個基點，這意味明年出現減息的情況不能排除，而且目前市況已經反映相關預期。

Ray Sharma-Ong指出，如果美聯儲在經濟數據放緩的推動下於9月暫停加息，預期會出現一個較低的收益率環境，將有利於美國科技股和美國國債等長存續期類別的資產，並預計由於美聯儲傾向於暫停加息，而英國央行和歐洲央行等其他國家央行則繼續加息，受到兌美元利差擴大影響，美元將走軟。

 

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